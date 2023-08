Horkýže Slíže pripravili vlastný festival Slížovica

Nitra 27. augusta (TASR) – Slížovica, festival skupiny Horkýže Slíže, spojí opäť fanúšikov dobrej hudby a zábavy. Areál Agrokomplexu v Nitre ponúkne v pondelok 28. augusta viac ako desiatku účinkujúcich. Premiéru na festivale bude mať ska-rocková kapela Dubioza kolektiv, český Olympic či slovenská Tublatanka. V zozname účinkujúcich okrem domácej kapely Horkýže Slíže sú aj Heľenine oči, Inekafe, Vidiek, Dr. Zetor či Zoči Voči. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Rákociová.



Jubilejný ročník festivalu pritiahne do Nitry opäť zmes toho najlepšieho z českej a slovenskej scény. "Je to desiaty ročník Slížovice, veľa kapiel už na Slížovici vystúpilo viackrát, program sa snažíme obmieňať a preto sme radi, že sa nám podarilo dotiahnuť kapely, ktorých pesničky poznajú mladšie aj staršie ročníky. Olympic a Tublatanka sú legendy, no a Dubioza kolektiv balkánskymi rytmami rozprúdi fanúšikov. Už sa tešíme na pondelok a všetkých srdečne pozývame," opisuje výber programu gitarista Juraj Štefánik.



Horkýže Slíže predvedú aj nové intro, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou ich koncertov a prezradia tajomstvo, čo chystajú budúci rok. Prebehne tiež autogramiáda skupiny, varenie s Marcelom Ihnačákom, pripravený je detský program, v rámci ktorého vystúpia Dúhalka a Sníček. Atrakcie sú pripravené i pre dospelých, zahrať a založiť si kapelu budú môcť v stánku Rockovej školy.