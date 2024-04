Bratislava 23. apríla (TASR) - Horkýže Slíže vydávajú v reedícii album Ritero Xaperle Bax, v poradí siedmy radový album z roku 2004 s čarodejníckym názvom vychádza v reedícii po dvadsiatich rokoch v remastrovanej podobe a prvýkrát na vinyle. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album obsahuje 18 skladieb, sú nimi Sršeň, Intro, Shanghaj Cola, Kruh, Náboženské zvyky, A ja sprostá, Baby, Dvaja rockeri na techno party, Kapely, Kam? Tam, či tam?, Miestny kovboj, Tibet, Rock a jungel, Disciplína, Svobodnoje vremja, Gajdy - dudy, To prejde a Nebolo to zlé.



Úspešná punk-hardrock-recesistická kapela Horkýže Slíže z Nitry si podmanila slovenské a české publikum svojím humorom, strhujúcou energiou a originálnymi nápadmi. Na scéne je od roku 1992 a výraznejšie sa presadila až platňou Kýže sliz z roku 2002, ktorej úspech podporila aj kauza kapely s Jožom Pročkom.



Ritero Xaperle Bax patrí k najúspešnejším titulom skupiny. Dobová tlač ho charakterizovala ako 'šamanom namiešaný elixír na zlú náladu s fórikmi len tak pohodenými naverímboha a tiež slovníkom vulgarizmov, ktoré má normálny človek rád, pretože spestruje rozpravu a v prípade albumu aj znelosť slovenského jazyka.' Album je vraj o rockeroch, ktorí zablúdili na technopárty. Je tam prerozprávaný dokument o Tibete a himalájskych horách z úst zabávača Petra Marcina. Mihnú sa tam sršne, redaktor z BBC, Sanchez alebo gajdista Fera ze Skalice. Kuko, Doktor, Sabotér a Vandel sa spojili so známou postavou Saxany z českej komédie Dívka na koštěti. Ritero Xaperle Bax znamená v čarodejníckom jazyku Oslíček, otras sa!, čo vysvetlil v dobe vydania albumu spevák, basgitarista a textár Peter Hrivňák alias Kuko.



Skupina Horkýže Slíže sa fanúšikom predstaví spolu s kapelou Inekafe už vo štvrtok 25. apríla v Bratislave v rámci Slíže & Kafe po 100 rokoch Tour 2024, ktoré momentálne prebieha. Ďalší koncert je naplánovaný na 10. mája v Banskej Bystrici.