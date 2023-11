Hrad Modrý kameň zaplavia masky,pripravený je program pre návštevníkov

Bratislava 4. novembra (TASR) - Hrad Modrý kameň zaplavia v sobotu masky. Návštevníkov podujatia s názvom Zaklínači čaká program pre deti i dospelých a tiež súťaž o najkrajšiu masku. Podujatie potrvá od 15.00 h do 22.00 h. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



"Každé prítomné strašidlo sa môže zapojiť do súťaže o najlepšiu masku na podujatí. Hlasovať budú priamo návštevníci podujatia počas prehliadky masiek o 21.00 h. V tvorivých dielňach múzea sa postaráme o strašidelnú zábavu pre deti, kde si budú môcť vytvoriť vlastné strašidielka," priblížila Ďuríková.



Program bude sprevádzať stredoveká hudba. O 18.00 h je pripravený aj koncert kapely Strigôň inšpirovaný hrou Zaklínač. Sprievod masiek do Parku sv. Anny sa začne o 20.00 h, vyvrcholí ohňovou šou.