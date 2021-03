Hrdina akčných filmov Kurt Russell má sedemdesiat rokov

Springfield/Bratislava 17. marca (TASR) – Skúsenosť s hereckým povolaním má už od detstva. Hoci si vyskúšal najmä roly akčných hrdinov, úspech mu priniesli aj dramatické úlohy. V stredu 17. marca sa americký televízny a filmový herec Kurt Russell dožíva sedemdesiat rokov.



Kurt Vogel Russell sa narodil 17. marca 1951 v Springfielde. Jeho otec Neil Oliver Russell, prezývaný Bing, bol bývalý profesionálny hráč bejzbalu, ktorý okúsil v desiatkach menších úloh aj herecké povolanie. Kurt sa už v roku 1963 objavil vedľa Elvisa Presleyho v hudobnom filme It Happened at the World's Fair (Stalo sa na svetovej výstave) alebo v titulnej úlohe vo westernovom seriáli The Travels of Jamie McPheeters (Cesty Jamieho McPheetersa).



Patril medzi vyhľadávaných detských hercov v štúdiu Walta Disneyho. Bol však aj zanieteným hráčom bejzbalu, no kvôli zraneniu, ktoré utrpel, sa jeho športová kariéra uzavrela. V roku 1975 zosobnil v thrilleri The Deadly Tower (Smrtiaca veža) masového vraha - študenta Charlesa Whitmana, ktorý v roku 1966 vyše hodiny strieľal z veže Texaskej univerzity v Austine na okoloidúcich ľudí.



Herec spolupracoval na niekoľkých snímkach s režisérom Johnom Carpenterom, v ktorých sa predstavil v rôznych úlohách. Prvou bola životopisná dráma s názvom Elvis (1979), ktorá umelcovi priniesla nomináciu na cenu Emmy. V roku 1981 účinkoval v sci-fi snímke Escape from New York (Útek z New Yorku). Film sa stal kultovou klasikou a Russel si upevnil svoj status filmovej hviezdy.



O rok neskôr si zahral odvážneho polárnika v sci-fi dráme The Thing (Vec). Spolu s Meryl Streepovou sa objavil v oceňovanej dráme Mika Nicholsa Silkwood (1983). Bol nominovaný na Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe.



V roku 1984 sa predstavil v romantickej komédii Swing Shift (...a po šichte swing), v ktorom si zahrala aj jeho dlhoročná partnerka Goldie Hawnová. Russell a Hawnová sa stali jedným z najtrvalejších hollywoodskych párov a sú spolu už takmer štyridsať rokov.



Komediálnu rolu vodiča nákladiaku si vyskúšal v dobrodružnom filme Big Trouble in Little China (Veľké problémy v Malej Číne, 1986) opäť v réžii Carpentera. Diváci si môžu Russella pamätať z akčnej komédie Tango & Cash (Tango a Cash, 1989), v ktorej si zahral spolu so svojím otcom a Sylvestrom Stallonom. Hoci film nebol priaznivo oceňovaný kritikmi, stal sa kasovým trhákom.



S pozitívnejším hodnotením sa stretla snímka Backdraft (Oheň, 1991), dráma o požiarnikoch z prostredia Chicaga. Akční hrdinovia, ktorí neváhajú riskovať vlastný život sprevádzajú herca celou jeho kariérou. V životopisnom westerne Tombstone (1993) sa zhostil postavy legendárneho šerifa Wyatta Earpa. Po tom ako sa objavil v sci-fi Stargate (Hviezdna brána, 1994) si Russell zopakoval roku Plisskena v neveľmi úspešnom filme Johna Carpentera Escape from L. A. (Útek z L. A. ,1996), na ktorom sa umelec aj scenáristicky podpísal.



Russell zostal vyhľadávaným hercom aj v 21. storočí. V roku 2004 si zahral v divácky obľúbenej snímke Miracle (Hokejový zázrak) o hokejovom mužstve, ktoré porazilo hráčov Sovietskeho zväzu na Olympijských hrách v Lake Placid v roku 1980. O dva roky neskôr sa objavil v katastrofickom filme Poseidon, novým spracovaním kultovej klasiky z roku 1972 o zaoceánskom parníku, ktorý sa prevrhol. Bol obsadený v Tarantinovej snímke Death Proof (Grindhouse: Auto zabijak, 2007), kde si zahral vraždiaceho maniaka za volantom. S Tarantinom sa opäť stretol vo westerne The Hateful Eight (Osem hrozných, 2015).



V tom istom roku si zahral v jednej z častí úspešnej filmovej série The Fast and the Furious (Rýchlo a zbesilo): Furious 7 (Rýchlo a zbesilo 7, 2015), o dva roky neskôr nasledovala snímka The Fate of the Furious (Rýchlo a zbesilo 8, 2017). Russell dostal tiež úlohu vo filme Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Strážcovia Galaxie 2, 2017), ktorý zobrazuje superhrdinov z komiksového Marvelovho sveta.



V rodinnej komédii The Christmas Chronicles (Vianočné kroniky, 2018) stvárnil Santa Clausa s Goldie Hawnovou ako pani Clausovou. Dvojica sa objavila aj v pokračovaní (2020). V roku 2019 sa Russell predstavil ako koordinátor kaskadérov v dráme Tarantina Once Upon a Time in Hollywood (Vtedy v Hollywoode).



Russell má dve vlastné deti a je nevlastným otcom Hawnovej detí, ktoré si zvolili hereckú kariéru – Oliver Hudson a Kate Hudson.