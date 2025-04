Hriešny tanec milujú všetky generácie

Bratislava 2. apríla (OTS) - V Bratislave sa chystá jedinečný večer s filmom Hriešny tanec! 9. mája 2025 v Peugeot Aréne v Bratislave zažijete živú tanečnú show s premietaním originálneho nezabudnuteľného filmu Dirty Dancing. Na remastrovaný film a tanečnú afterpárty s nesmrteľnými melódiami sa tešia aj odborník na krásu Jozef Oklamčák s manželkou a Ruža pre nevestu Mirka Hriňáková!Dokonalý večer pre všetky generácie! To je Dirty Dancing in concert , ktorý spája filmovú klasiku a tanečnú party. Vychutnajte si digitálne remasterovaný filmový hit s vibráciami hudobných nástrojov a podmanivými hlasmi sólistov. Následne vyskočte zo sedadiel a dajte voľnosť vlastným tanečným kreáciám, fantázii aj radosti z energických a hravých melódií 80-tych rokov. Dokonalú atmosféru si nenechá ujsť ani odborník na krásu Jozef Oklamčák.teší saVečer s filmom Hriešny tanec je skvelá príležitosť, ako si s kamarátkami užiť výnimočný zážitok a vyraziť si na dokonalej tanečnej párty.s úsmevom prezradilaDiváci sa môžu tešiť na známy film Hriešny tanec na širokom plátne, v plnej dĺžke, so živým sprievodom kapely a spevákov, ktorí predstavia kultové piesne filmu. Nezabudnuteľný soundtrack, ktorý sa vpísal do sŕdc celej jednej generácie nenecháva nikoho chladným.pozývaBezprostredne po skončení filmu odštartujú speváci a kapela afterpárty, v rámci ktorej si diváci môžu najväčšie hity Hriešneho tanca spoločne so sólistami zaspievať a zatancovať priamo v priestoroch Peugeot Arény Bratislava. Užite si najväčšie šlágre Hriešneho tanca, ponorte sa do nadčasovej romantiky a zažite jeden z najznámejších filmov posledných 35 rokov na vlastnej koži - Dirty Dancing in concert s afterpárty príde 9. mája 2025 do Peugeot Arény po prvýkrát na Slovensko! Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal https://www.ticketportal.sk/event/DIRTY-DANCING-IN-CONCERT