Adam Mišík vydáva nový album 2.0

Bratislava 13. decembra (TASR) – Nový, v poradí druhý album s názvom 2.0 vydáva populárny český spevák Adam Mišík. Hlavným autorom všetkých desiatich piesní je samotný spevák. Album s moderným zvukom obsahuje prvky popu, rocku, R&B i rapu. Desiatku piesní tvoria Sníh, Ty se díváš, Démoni, Plamen, Proud, Vítr nad Prahou, Střela, Kříž, Stín a V Tobě. Pri nahrávaní s ním spolupracovalo šesť producentských tímov. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.







Mišíkovi podľa jeho slov trvalo päť rokov, kým sa začal cítiť komfortne so zvukom skladieb. „Nikdy mi nešlo o kvantitu, ale o to, aby som prišiel s niečím, čo bude znieť trocha inak než všetko ostatné,“ približuje nový album, na ktorom môže poslucháč zaznamenať všetky vplyvy, ktoré Mišíka sprevádzali jeho dospievaním.



„Chcel som skúsiť niečo inak a nerobiť všetko prvoplánovo. A rozhodne som nechcel, aby platňa bola produkčne monotónna, tak som sa spojil so všetkými producentmi, ktorí ma kedy zvukovo inšpirovali,“ priblížil.



Medzi producentov albumu patrí vychádzajúca hviezda súčasnej produkcie Enthic, stojí za tromi skladbami vrátane už vydaného hitu Proud. Ďalšími sú producenti Ondřej Fielder, ktorý pravidelne spolupracuje napríklad s Mirai, Lenny či kapelou Kryštof, Armin Effenberger, ktorí produkovali každý po dvoch piesňach, a Marcell, ten urobil tri skladby. V neposlednom rade sa na produkcii podieľal aj Lukáš Chromek a slovenský producentský tím Littlebeat, teda Maxo Šrámek a Andrej Hruška.



Medzi hosťami na albume sa objavil raper Dorian, s ním Mišík nahral už spomínanú pieseň Proud, ďalej speváci Marcell, Dano Kapitán, Sofian Medjmedj a raper Skinny Barber.



Aj napriek tomu, že sa na albume podieľal veľký tím ľudí, Mišík napísal všetky texty okrem "featuringov" a je tiež výrazným autorom hudby pri všetkých skladbách.