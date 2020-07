Album Príbeh skupiny Iné Kafe vychádza v reedícii na CD aj LP

Bratislava 2. júla (TASR) - Po veľmi úspešnom platinovom albume Je tu niekto? zo septembra 2000 vydala rok nato v septembri 2001 skupina Iné Kafe ďalší album Príbeh. Vratko Rohoň a jeho partia sa opäť predstavili vo vrcholnej autorskej aj interpretačnej forme a priniesli presne to, čo ich publikum očakávalo, teda priamočiary a nezameniteľný punk rock s popovými prvkami, ktorý vďaka jeho autentickosti spozná fanúšik na prvé počutie. Album vychádza v reedícii na značke Opus v CD aj vinylovej verzii. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album ponúka 17 piesní, sú nimi Príbeh, Akvárium, Ďakujeme vám, Biely Hotel, Telefónne číslo, Toto leto, Ružová záhrada, Hra na diaľku, Termíny, Záverečná, Spoločné?, Prečo je to tak?, Masky, O čom to je?, Plán, Obkreslený na chodník, Kašovité jedlá.



Skupina Iné Kafe na tomto albume spieva a hrá v zložení: Vratko (spev, gitary, vokály, zbory), Forus (basa, vokály, zbory, gitara), Tibor (gitary, zbory), Dano (bicie, zbory, perkusie) a hostia: Fernet, Maťo Máček (vokály)



„Keď v roku 2000 vyšiel album Je tu niekto?, sľúbili sme vydavateľovi, že do roka a do dňa nahráme ďalší album. Tak sme vymýšľali skladby, ako sa dalo. Na turné, doma, v aute. Napríklad skladba Prečo je to tak? vznikla v hoteli v Lučenci. Mnohí hovoria, že tento album je najmäkší a zrejme majú pravdu. Potom aj predtým sme mali omnoho tvrdšie platne. Je to ale zásadný album našej kapely, mal obrovský úspech v čase vydania a mnohé skladby z neho sú základom koncertného playlistu skupiny, napr. Ružová záhrada, Ďakujeme vám, Biely hotel, Prečo je to tak?, Kašovité jedlá alebo Záverečná, ktorá je najpopulárnejšou skladbou na Youtube. Album má fantastický obal, asi najzaujímavejší zo všetkých. Kreslil ho Danglár a je ako komiks, urobený z textov skladieb. Príbeh na vinyle je ideálnou zberateľskou pochúťkou,” uviedol k albumu pre médiá líder kapely Vratko Rohoň.