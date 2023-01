Album Vyhlašuju boj skupiny Škwor vychádza v reedícii

Bratislava 6. januára (TASR) - Album známej českej skupiny skupiny Škwor s názvom Vyhlašuju boj vyšiel prvýkrát v úplnom závere roka 2002 a nesie plným právom označenie ako kultová nahrávka. Stalo sa tak v roku 2001 na základe víťazstva v hudobnej súťaži Rock Made In Gambrinus a jeho vydanie odštartovalo viac ako dvadsaťročnú cestu tohto pražského ťažkotonážneho kvarteta z undergroundových klubov až k vypredaným halám. Informáciu priniesol mesačník Co je nového vydavateľstva Supraphon.



Album Vyhlašuju boj ponúkol 13 piesní, sú nimi Mý slzy neuvidíš, Lojza, Takhle teda ne, Kapitalistickej shit, Klenot, Reklamy, Bohém, Ruleta, Policajt, Řekni co ti nevoní, Kořalky, Ulice a titulná Vyhlašuju boj. Album produkoval Aleš Brichta a jeho vydaním sa kapela prvýkrát predstavila širokému auditóriu aj vďaka vtedy obľúbenému žánru new metal. Nekompromisnými textami Petra Hrdličku už vtedy naznačili mimoriadny talent frontmana a speváka kapely osloviť široké poslucháčske publikum. Najväčším hitom albumu je skladba Mý slzy neuvidíš, dodnes zásadná pieseň na koncertoch kapely.



Pri príležitosti 20 rokov od vydania teraz prvýkrát vychádza tento album aj ako vinylová LP platňa v novom zvukovom remasteringu. Hardrocková skupina Škwor je na scéne od roku 1998, jej prvý názov bol Skwar. Zakladajúcimi členmi boli Petr Hrdlička (gitara, spev), Tomáš Kmec (basgitara). K súčasnej zostave patria aj Jan Chudan (gitara) a Martin Pelc (bicie). V roku 2000 vydali debutový album Mayday. Na konte majú 14 vydaných albumov a kompilácií, najnovšia štúdiovka Tváře smutnejch hrdinů vyšla v novembri 2020.