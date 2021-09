Altar Quartet predstavujú na turné album November

Bratislava 1Z. septembra (TASR) – Nový album November, ale aj staršie hudobné kompozície, predstavuje na piatich domácich a zahraničných koncertoch slovenská formácia Altar Quartet. Jazzmani zoskupení okolo hudobníkov Nikolaja Nikitina a Ľuboša Šrámeka sa predstavia na septembrových koncertoch v hudobných kluboch v Budapešti, Banskej Štiavnici, Viedni, Piešťanoch, turné ukončia 25. septembra v Bratislave.



Kritikou oceňovaný album November vydali Altar Quartet na jar tohto roku pod hlavičkou vydavateľstva Real Music House. Podľa dvojice hudobníkov je nahrávka reflexiou ich minuloročného novembrového pobytu v New Yorku, ktorí slovenskí hudobníci vnímajú ako prelomový vo svojej kariére. Na jej výslednej podobe sa podieľala pestrá škála prizvaných hudobníkov mladšej i strednej generácie z piatich krajín sveta. Hrajú v troch rôznych zostavách, no vždy v kvartete, čím projekt s podtitulom Altar Quartets plynulo nadväzuje na svojich predchodcov Altar a Altar Double Quintet. Jadrom projektu Altar však vždy zostávajú saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista Ľuboš Šrámek.



Na albume ich dopĺňajú zámorskí muzikanti zvučných mien. Patrí medzi nich aj jazzový bubeník Johnathan Blake, ktorého portfólio pozostáva zo spoluprác s hudobníkmi, ako Avishai Cohen, Tom Harrell, Chris Potter, či Donny McCaslin. Rytmickú sekciu tvorí americký kontrabasista so slovenskými koreňmi Drew Gress, ktorý v súčasnej dobe spolupracuje s Ravi Coltraneom či klaviristom Fredom Herschom. Európske rytmiky zastupuje na albume kontrabasista Nenad Vasilić, na bicích sa striedajú Dušan Novakov a Klemens Marktl. Hosťom zostavy je aj trubkár Kornél Fekete-Kovács.



Talentovaný maďarský hráč sa predstaví aj v rámci koncertnej zostavy na turné Altar Quartetu. Jeho súčasťou sú aj kontrabasista Štefan Pišta Bartuš a rakúsky bubeník Klemens Marktl. „Jazzoví fanúšikovia sa však môžu tešiť aj na maďarského bubeníka Lászloa Czíziho," odkazuje zoskupenie svojim fanúšikom.