Americkí Slipknot ohlásili nový termín prvého koncertu na Slovensku

Bratislava 21. augusta (TASR) – Americká nu metalová skupina Slipknot bola z dôvodu pandémie nového koronavírusu nútená zrušiť minuloročné európske turné vrátane slovenského koncertu, ktorým chcela okrem úspechu posledného albumu osláviť aj 25. výročie pôsobenia na hudobnej scéne.



Je tu nový termín pre fanúšikov tvrdej muziky, v Bratislave bude skupina rámci We Are Not Your Kind Tour 2022 koncertovať 3. augusta 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.



Nespútaní muzikanti z hudobnej formácie Slipknot, známi svojimi vystúpeniami v maskách, odštartovali začiatkom minulého roka európske turné We Are Not Your Kind, na ktorom spolu s fanúšikmi oslavovali úspechy posledného, rovnomenného albumu. Po niekoľkých zastávkach v európskych metropolách turné prerušila situácia súvisiaca s pandémiou, ktorá kultúrnu oblasť na dlhé mesiaca umlčala. Nu metalové megahviezdy v týchto dňoch potešili svojich priaznivcov a ohlásili nové dátumy svojich koncertov.



V Bratislave tak bude 3. augusta budúceho roku horúco nielen vďaka počasiu, ale aj originálnej šou. Návštevníci podujatia si tak môžu užiť skladby zo spomínaného albumu We Are Not Your Kind, zaznejú však aj najväčšie hity zoskupenia, ktoré mapujú ich 25-ročné pôsobenie na hudobnej scéne. Jedinečnú farebnú pódiovú scénu umocní zážitok z tvrdej muziky. Fanúšikom, ktorí si zakúpili vstupenky na minuloročnú zrušenú šou, bude umožnený prednostný nákup vstupeniek už od 26. augusta.