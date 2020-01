Americký spevák a bývalý frontman kapely R.E.M. má 60 rokov

Decatur/ Bratislava 3. januára (TASR) – Americký spevák John Michael Stipe je jedným zo zakladateľov hudobnej formácie R.E.M., ktorej predaj albumov dosiahol viac než 85 miliónov kusov. V roku 2007 zoskupenie R.E.M. vstúpilo do Rokenrolovej siene slávy. John Michael Stipe, ktorý dodal so svojím spevom skupine pečať jedinečnosti, sa v sobotu 4. januára dožíva 60 rokov.



R.E.M mali na svojom konte pätnásť štúdiových albumov, tri live a šestnásť kompilačných albumov. Zdobia ich aj tri ceny Grammy. Kapela R.E.M. fungovala viac ako 30 rokov a priniesla mnoho krásnych a nezabudnuteľných hitov. Medzi najväčšie z nich patria skladby ako napr. Everybody Hurts, Losing My Religion, The One I Love, Drive, It's The End Of The World As We Know It a i.



John Michael Stipe sa narodil 4. januára 1960 v Decature v americkom štáte Georgia. Jeho otec pôsobil v armáde. Budúci spevák aj jeho sestra mali hudobný talent.



Po ukončení strednej školy pracoval Stipe v jednej z miestnych reštaurácii. K hudbe mal vždy blízko, vo veku dvadsiatich rokov obdivoval tvorbu kapiel Ramones a Queen. V roku 1980 založil v Georgii alternatívnu rockovú formáciu s názvom R.E.M. Postupne sa stali ďalšími jej členmi okrem Stipea - gitarista Peter Buck, vokalista a basák Mike Mills i bubeník Bill Berry.



Zo začiatku kariéry trpel Michael Stipe chorobnou plachosťou a musel absolvovať psychoterapiu. "V polovici 80. rokov som mal veľký nervový kolaps, ktorý trval osemnásť mesiacov. Ale vyšiel som z toho ako iný človek a naučil som sa vyjadrovať svoje myšlienky. Naučil som sa, ako sedieť pred ľuďmi a nepotiť sa a netriasť. Vyrástol som zo svojej plachosti," dodal Stipe v rozhovore pre britský The Sun. Prvý singel Radio Free Europe vydala kapela R.E.M. v roku 1981. Debutový album Murmur uviedli na hudobnú scénu v apríli 1983. Nahrávka obsahovala aj ich prvý singel Radio Free Europe. Popularita hudobného zoskupenia však vrcholila až v 90. rokoch.



Na začiatku 90. rokov vydali album Out of Time (1991). V tom období Stipe tvoril nádherné texty skladieb s hlbokou myšlienkou. Do americkej TOP 40 hitparády sa dostalo celkovo desať skladieb. Medzi ich najúspešnejšie patrila pieseň Losing My Religion. Prelomovým dielom sa však stal album Automatic For The People (1992). Úspech zaznamenal aj ďalší s názvom Monster (1994). Tvorbu R.E.M. oceňovala aj hudobná kritika. Kapela vydávala albumy a pôsobila na hudobnej scéne do roku 2011, kedy sa jej členovia dohodli na ukončení spolupráce.



Michael Stipe bol priateľom dnes už zosnulého hudobníka Kurta Cobaina zo skupiny Nirvana, ktorému chcel pomôcť odpútať sa od drog. Plánovali spolu hudobný projekt, ale nestihli žiaľ spolu nič zložiť, ani napísať pred Cobainovou smrťou.



V máji 2017 americký spevák a zakladajúci člen rockovej kapely R.E.M. Michael Stipe sa po šiestich rokoch vrátil opäť za mikrofón. Stalo sa tak na známom americkom festivale Moogfest v Severnej Karolíne. Nevystupoval so svojou pôvodnou kapelou, rozhodol sa pre sólovú dráhu. Fanúšikovia Stipea mali možnosť si okrem jeho speváckej tvorby pozrieť aj film, ktorý nakrútil v New Yorku.



Fotografia bola pre speváka po hudbe druhou celoživotnou vášňou. Zbierku tých najlepších záberov zhmotnil do svojej knihy Volume 1. Jednou z jej tém je rodina, nielen biologická (Na záberoch sa vyníma spevákova sestra oblečená ako Marilyn Monroe), ale aj umelecká rodina, ktorou sa Stipe rozhodol obklopiť. Na fotografiách figurujú i jeho bývalí priatelia - spevák River Phoenix, ktorý bol pre Stipea "ako malý brat", či hudobná legenda Kurt Cobain. V zbierke fotografií sa nachádzajú aj jemné obrázky jeho prvého umeleckého mentora Jeremyho Ayersa, bez ktorého by nikto nevedel, čo by sa stalo s plachým teenagerom z Georgie. "Naučil ma, ako jesť, ako tancovať, ako sa smiať sám sebe," hovorí Stipe. "Naučil ma o surrealizme...predstavil ma skladateľovi Philipovi Glassovi, a naviedol na myšlienku vegetariánstva." Stipe obdivoval aj spisovateľa Williama Burroughsa, ktorého nazval za jeho tvorbu "krásnym majákom odvahy". Na Stipeovom zábere práve tento literát prechádza cez záhradu. "Pamätám si rozhovor, ktorý sme mali o Kurtovi Cobainovi po jeho smrti a William Burroughs bol práve v šoku, že si niekto tak krásny a čistý mohol vziať vlastný život," uviedol Stipe.



Spevák Michael Stipe a bývalý frontman kultovej alternatívnej kapely R.E.M. vydal 5. októbra 2019 svoj sólový singel Your Capricious Soul. Video k hudobnej novinke režírovala Sam Taylor-Johnson.



Zdroj: www.theguardian.com, www.idnes.cz, www.slovenskobezdrog.sk