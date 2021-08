Aneta Langerová predstavila nový videoklip k piesni Tělo 2086

Bratislava 17. augusta (TASR) - Aneta Langerová predstavila nový videoklip k apokalyptickej piesni Tělo 2086. Zároveň vyráža na letné koncertné turné Dvě slunce, to nesie názov podľa rovnomenného albumu, ktorý Aneta v lete prvýkrát naživo predstaví fanúšikom. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Keď Aneta s Jakubom Zitkom skladali pieseň Tělo 2086, nemohli ešte ani tušiť, že onedlho naozaj príde doba, kedy sa ľudia nebudú môcť hýbať, bozkávať a navzájom sa pozerať priamo do očí. „Kdybychom tak nebyli v absolutním míru, asi bychom věděli, že žijeme bídu, lidi ztratili sílu ve virtuálním víru, málokdo se dívá přímo do očí,“ spieva Aneta v piesni Tělo 2086.



Videoklipu sa ujal režisér Vítek Bělohradský a vznikal na krásnych miestach v Českej republike, na Kokořínsku, v Břvích pri Prahe, v Botanickej záhrade v Tróji, v pražskom Jazz Docku, či na streche Národního zemědělského muzea v Prahe.







„S Anetou ma spája priateľstvo založené na dlhoročnej spolupráci. Bol som poctený, keď ma oslovila ohľadne videoklipu k piesni Tělo 2086. Bola to pre mňa krásna práca plná nápadov, nadšenia a radosti, pre realizáciu sme sa snažili urobiť maximum. Ale najmä to bola práca s kamarátmi, ktorých mám rád,“ uviedol Bělohradský.



„Pri natáčaní sme sa nasmiali na absurdných situáciách, ktoré vznikajú neosobnou medziľudskou komunikáciou. Anonymný svet nikdy nemôže nahradiť ľudskosť. Preto sa pieseň Tělo 2086 končí slovom Touha, ktoré je plné nádeje,“ hovorí Aneta.



Augustová séria koncertov turné Dvě slunce aneb Jak krásné je být milován Pod širou oblohou pokračuje 19. augusta v Uherskom Hradišti a Aneta ju ukončí 28. augusta v Jablonci nad Nisou.