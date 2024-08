HITY V ANGLICKU A USA: Tieto piesne dominovali v minulom storočí

Bratislava 21. augusta (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedla 21. augusta 1964 skupina Manfred Mann so skladbou Do Wah Diddy Diddy. Túto formáciu založil v Londýne v decembri 1962 Michael Lubowitz. V januári 1964 mali v hitparáde prvú skladbu 5-4-3-2-1. V októbri 1964 vydali prvú LP platňu The Five Faces Of Manfred Mann. Formácia Manfred Mann patrila medzi najúspešnejšie anglické skupiny 60. rokov, v hitparáde mali celkom 16 skladieb, tri z nich sa dostali na prvé miesto.



O desať rokov neskôr bola prvá skupina Three Degrees s piesňou When Will I See You Again. Táto dámska vokálna formácia vznikla v roku 1963 v americkej Filadelfii. V roku 1965 mali v hitparáde prvú skladbu Gee Baby (I'm Sorry). Ich prvým hitom v rebríčku bola v roku 1970 pieseň Maybe, ktorá sa dostala na štvrté miesto. Pod rovnakým názvom vydali aj debutový album. Ich tvorbu dokumentuje dnes 25 vydaných albumov a kompilácií. V americkej singlovej TOP 40 mali tri, v anglickej až jedenásť piesní.



George Michael so skladbou Careless Whisper viedol rebríček 21. augusta 1984. Po úspešnom pôsobení v skupine Wham účinkoval od roku 1986 George na sólovej dráhe. Prvý sólový album Faith vydal v októbri 1987, jeho celosvetový predaj prevýšil sumu 21 miliónov výliskov. Vydal päť štúdiových albumov, piaty Patience vyšiel v marci 2004. V anglickej singlovej TOP 40 hitparáde mal 34 skladieb, osem z nich sa dostalo na prvé miesto, v americkej 16.



Skupina Wet Wet Wet s piesňou Love Is All Around viedla hitparádu 24. augusta 1994. Na čele bola rekordných 15 týždňov. Táto škótska popová formácia vznikla v Glasgowe v roku 1982, v apríli 1987 mali v hitparáde prvú skladbu Wishing I Was Lucky. V septembri 1987 vydali debutový album Popped In Souled Out. V singlovej hitparáde mali 27 skladieb, tri z nich sa dostali až na prvé miesto. Vydali osem štúdiových albumov, ten najnovší The Journey vyšiel v novembri 2021.



Augustové hity druhej polovice 20. storočia v USA



V Spojených štátoch viedla singlový rebríček 21. augusta 1964 dámska vokálna trojica Supremes so skladbou Where Did Our Love Go. Vznikla v roku 1960 v americkom Detroite, v decembri 1962 vydali prvú LP platňu Meet The Supremes. V auguste 1964 viedli prvýkrát americký rebríček práve s hitom Where Did Our Love Go. Pod týmto názvom vyšla v auguste 1964 aj LP platňa. V americkej TOP 40 mali celkom 34 skladieb, vydali 29 štúdiových albumov.



Spevák a skladateľ Paul Anka so speváčkou Odiou Coates a piesňou (You're) Having My Baby viedli rebríček o desať rokov neskôr. Tento Kanaďan sa stal známym vďaka hitu Diana z augusta 1957. Do roku 1963 vydával jeden hit za druhým, potom ustúpil z predných pozícií. V hitparáde mal 26 skladieb, populárny bol aj v Anglicku, kde mal v hitparáde dvanásť piesní. O comeback sa pokúsil - a úspešne v roku 1969 ako spevák aj ako skladateľ. Je autorom hitu She's A Lady speváka Toma Jonesa či My Way slávneho Američana Franka Sinatru. Na svojom konte má viac ako tri desiatky albumov a kompilácií.



Ray Parker Jr. so skladbou Ghostbusters viedol hitparádu 21. augusta 1984. Rodák z Detroitu je na sólovej dráhe od júna 1982. V singlovej TOP 40 hitparáde mal 12 skladieb, najúspešnejšou z nich je práve Ghostbusters, titulná pieseň z rovnomenného filmu. Hitmi boli aj piesne A Woman Needs Love (Just Like You Do) v roku 1981 a The Other Woman v roku 1982. Na svojom konte má 12 vydaných albumov a kompilácií.



Skupina Boyz II Men s piesňou I'll Male Love To You viedla rebríček 24. augusta 1994. Na čele bola štrnásť týždňov. Táto vokálna pop-soulová formácia vznikla vo Filadelfii v roku 1988. V roku 1991 vydali svoj prvý album Cooleyhighharmony. Prvýkrát viedli americký rebríček v auguste 1992 so skladbou End Of The Road, v čele bola táto pieseň celkom trinásť týždňov. V americkej TOP 40 hitparáde mali 16 piesní, päť z nich na prvom mieste. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, najnovší Under the Streetlight vyšiel v októbri 2017.