Britská speváčka Katie Melua vydáva Album No. 8

Bratislava 16. októbra (TASR) - Britská hviezda Katie Melua vydáva nový album. Dostal názov Album No. 8 a ponúka desať skladieb, sú nimi A Love Like That, English Manner, Leaving the Mountain, Joy, Voices in the Night, Maybe I Dreamt It, Heading Home, Your Longing Is Gone, Airtime a Remind Me to Forget. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.







Novinku uvádza speváčka singlom Your Longing Is Gone. Katie Melua, ktorá s úspechom koncertovala pred pár rokmi aj na Slovensku, nahrala túto romantickú skladbu spolu s Georgian Philharmonic Orchestra, o aranžmány a produkciu sa postaral Leo Abrahams.



„Ako speváčka, ktorá spieva o láske a túžbe, som sa snažila preskúmať, ako sa vyrovnať s blednúcou láskou a odchádzajúcou túžbou. Stáva sa to v bežnom živote a tieto nuansy majú veľkých význam,“ vysvetľuje Melua. „Pri písaní aj pri nahrávaní sme sa snažili túto realitu zachytiť, zobrazenú s prijatím a očakávaním lepších časov.“



Album No. 8, ktorý prichádza po dlhšej autorskej odmlke, je plný hlbších osobných textov. V tých sa Katie Melua pokúša zladiť zložitosť lásky v skutočnom živote s rozprávkovými predstavami o nej. Inšpiráciou sú pre ňu aj ľudové piesne, ktoré navodzujú pocit kúzla magickej hodinky pomocou sláčikových aranžmánov.



Katie Melua je jednou z najúspešnejších britských umelkýň, jej albumy boli po celom svete ocenené platinovou platňou až 56-krát. Pochádza z gruzínskeho mesta Kutaisi, do Veľkej Británie sa presťahovala ako osemročná. Debutový album Call Off The Search vydala už v devätnástich, sedem z jej desiatich štúdiových albumov sa stali britskými top 10 - Call Off The Search, Piece By Piece, Pictures, The House, Secret Symphony, Ketevan a vo vlastnej produkcii v roku 2016 kritikmi uznávaná kolekcia In Winter, ktorú nahrala so ženským zborom Gori v rodnom Gruzínsku. Katie Melua a Kate Bush sú jediné dve britské speváčky v histórii britských hitparád, ktoré sa so sedmičkou po sebe idúcich albumov dostali do Top 10.