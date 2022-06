JEDINEČNÝ KONCERT: Bystrík oslávi 40. narodeniny a 20 rokov na scéne

Bratislava 12. júna (TASR) - Spevák a skladateľ Bystrík oslávi 1. júla 2022 40. narodeniny na koncerte v mestskom amfiteátri v rodnej Trnave. Hudbe sa aktívne venuje od 18 rokov. Talentovaný Trnavčan zvíťazil v roku 2005 v prestížnej autorskej súťaži Coca-Cola Popstar a dostal tak príležitosť vydať debutový album. Dnes ich má na konte päť. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Je to až neuveriteľné, ako ten čas ubehol, ale bolo to nádherných 20 rokov plných zážitkov, skvelých koncertov a ľudí, čo sme postretávali na cestách. Vážim si, že môžem robiť to, čo ma baví a to, že to robím už 20 rokov, je pre mňa tým najkrajším darom. Každopádne je to parádna jazda a ja si to užívam. Pamätám si na svoj prvý koncert v Špačinciach pri Trnave, prišlo asi 10 ľudí, ale na tú atmosféru nezabudnem nikdy. Ľudia spievali a tancovali na stoloch. A vtedy som si povedal, že toto chcem robiť celý život - zabávať ľudí hudbou," hovorí Bystrík.



"Koncert bude 1. júla v našej rodnej milovanej Trnave. Bude to v mestskom amfiteátri, už teraz sa nevieme dočkať, pretože domáce publikum zbožňujeme. Zahráme prierez našou tvorbou, staršie pesničky v novom aranžmáne aj naše obľúbené ľudovečky. A, samozrejme, nebudú chýbať ani pesničky, ako Prajem si, Nech to trvá alebo Spievaj so mnou. Pripravujeme veľký stage, zvuk, svetlá, projekciu, kopec hostí, užijeme si krásny večer," dodáva spevák.



Aktuálne je Bystrík aj so svojou Bandou zavretý v štúdiu, kde dokončujú nový album. "Mám radosť, že sa nám podarilo dokončiť album s novými ľudovými pesničkami. Bude na ňom desať piesní a tešíme sa, ako ho spolu s našimi fanúšikmi pokrstíme práve na koncerte 1. júla. V týchto dňoch som odovzdal všetky stopy pesničiek Ľubovi Mazákovi, ktorý bude robiť výsledný mix a master albumu. Verím, že to do koncertu stihneme," doplnil spevák.