Celeste Buckingham vydáva singel Ageh Yeh Rooz

Bratislava 5. augusta (TASR) - Celeste Buckingham potvrdzuje novým singlom Ageh Yeh Rooz (Ak jedného dňa) svoje rôznorodé hudobné a kultúrne záujmy. Ide o speváčkinu verziu staršej perzskej popovej piesne, ktorá vznikla v roku 1973, šesť rokov pred islamskou revolúciou. Celeste ju venovala pôvodnému autorovi a spevákovi Faramarzovi Aslanimu, ktorý zomrel v marci tohto roka v americkom Marylande. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Spresňuje, že pôvodnú skladbu Ageh Yeh Rooz distribuovala v roku 1977 spoločnosť Columbia Records na prvom štúdiovom albume Faramarza Aslaniho Occupation of The Heart. Skladba sa podľa Čurnej opäť dostala do širšieho povedomia, keď ju Aslani nahral s iránskym spevákom Dariushom v roku 2011.



Speváčka americko-iránskeho pôvodu, vyrastajúca v Európe, tak po piesňach v angličtine, slovenčine i češtine ponúka svojim fanúšikom prvý iránsky singel s videoklipom. Ageh Yeh Rooz je jej obľúbenou. "Dlho som túžila ju nahrať a teraz konečne som mohla túto víziu dať aj do života," hovorí Celeste k piesni, ktorá je podľa speváčky známa svojím úprimným textom a melodickou kompozíciou. "Skúma témy túžby, odlúčenia a túžby po opätovnom zjednotení s milovanou osobou. Texty vyjadrujú spevákov strach z toho, že zostane sám a stane sa väzňom svojich vlastných snov, ak jeho milovaný odíde. Pieseň krásne zachytáva emócie lásky a bolesť z odlúčenia, čo z nej robí nadčasovú klasiku," približuje Buckingham.







Na novej skladbe spolupracovala s producentom Matějom Vávrom. Spoločne vytvorili novú verziu, ktorá má osloviť poslucháčov žijúcich v tzv. západnom svete.



Videoklip k piesni nakrúcal na Madeire mladý filmár Michel De Freitas, ktorý tiež režíroval pre Celeste aj klip k piesni Chci tě chvíli mít tu. "Vo videoklipe sme chceli posilniť krásnu iránsku atmosféru a náladu, pričom sme použili to, čo už existuje na nádhernom ostrove Madeira. Videoklip je jednoduchý a zároveň priamo zameraný na umelecký výkon. Použili sme teplé aj studené tóny záberov, aby odrážali emocionálnu a atmosférickú podstatu produkcie," komentoval video-stvárnenie piesne režisér.



Skladba Ageh Yeh Rooz je dostupná aj v digitálnej distribúcii. Čurná potvrdila, že Celeste Buckingham ostáva aktívna aj na poli produkcie pre Slovensko aj Českú republiku. V auguste pripravuje vydanie novej skladby spolu s kapelou King Shaolin.