Cenu SOZA 2022 získal Vladimír Krausz aj album Mira Žbirku

Bratislava 12. októbra (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odovzdával v stredu večer (11. 10.) v bratislavskom Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava honorárne a štatistické ceny za rok 2022. Medzi ocenenými sú hudobník Ivan Tásler, textár Vladimír Krausz, spevák Adam Ďurica, speváčka Nikola Barľaková, raper Kali, skupina Para aj album Posledné veci Mira Žbirku.



Prvenstvo v kategórii textár najhranejších hudobných diel obhájil Vladimír Krausz, ktoré je piatym ocenením po sebe. "Dostávam otázku, ako sa stať textárom. Dobrý textár by mal mať načítaných veľa vecí, napočúvaných veľa skladieb, musí mať hudbu rád a musí mať rád slovenčinu, ja som ju mal veľmi rád. Celkovo je lepšie, ak text píšem voľne a niekto ho potom zhudobní. Ale veľakrát sa mi stalo, že hudba už bola a tak ma to chytilo, že som v nej hneď počul budúci text, ktorý idem písať. Počul som melódiu a hneď počul aj slová. Niekedy mi interpret povie základnú tému, je to potom ľahšie," povedal pre TASR ocenený Vladimír Krausz.



Album Mira Žbirku Posledné veci vyšiel v máji 2022. Po spevákovom úmrtí album dokončil jeho syn David Žbirka, ktorý je spolu s Patrickom Jamesom Fitzroyom aj jeho producentom.



"Veľmi ma teší, že ten album žije, môj plán je ku každej skladbe z albumu urobiť videoklip, zatiaľ sa to podarilo pri štyroch skladbách. Preto som rada, že stále rezonuje a dúfam, že ešte nejakú dobu bude, že niektoré skladby z neho prežijú tak, ako sa to podarilo veľa Mekyho skladbám predtým. Je to album, na ktorom som mala väčší podiel ako na predchádzajúcich. Teší ma, že ho produkoval David, nie žeby to na neho ostalo, to sa rozhodol Meky a o to je lepšie vidieť reakcie na ten album. Tie ocenenia sú trocha aj pre Davida," uviedla pre TASR spevákova manželka Katka Žbirková.