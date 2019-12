Jeho hity vás dostanú. Obľúbený český spevák má 50 rokov

Karlove Vary/ Bratislava 14. decembra (TASR) - V hudbe prešiel mnohými žánrami od rocku, cez muzikál až po jazz. Charakterizuje ho nezameniteľný hlas a vynikajúca technika spevu, čo oceňuje nielen hudobná kritika, ale aj širšia poslucháčska verejnosť. Český spevák Dan Bárta je jedenásťnásobným nositeľom Anděla – Ceny Akadémie populárnej hudby v kategórii Spevák roku. V sobotu 14. decembra oslávi interpret, ktorého odborníci v Českej republike považujú za najvýraznejší spevácky talent posledného štvrťstoročia, 50 rokov.



"Muzika ma obracia dovnútra, k mojím pocitom. Prostredníctvom hudby pozorujem a vnímam svoje nastavenia a následne súzvuk so svetom. Taká je moc hudby, jej sila. Mení svet len tým, že svojím zvukom, manipuluje," poznamenal v minulosti Dan Bárta.



Do povedomia hudobnej verejnosti sa spevák zapísal v 90. rokoch s kapelou Alice a účinkovaním v muzikáloch Jesus Christ Superstar a Evita.



Dan Bárta sa narodil 14.decembra 1969 v Karlových Varoch. Pôvodne vyštudovaný röntgenologický laborant sa rozhodol venovať hudbe. Začínal so spevom v skupine Tom Sawyer v Plzni. Skupinu Alice zakladal v roku 1991 a istý čas bola jeho formácia predkapelou na koncertoch skupiny Lucie. Výsledkom spolupráce oboch kapiel bol Bártov prvý album Yeah!,ktorý produkoval frontman skupiny Lucie David Koller. Dan Bárta realizoval aj vlastný projekt so skupinou J.A.R., spolupracoval s popovo-tanečnou skupinou Sexy Dancers. Vďaka týmto rôznorodým hudobným projektom prešiel viacerými hudobnými žánrami.



Z jeho tvorby vyniká album Illustratosphere (2000), podľa ktorého vznikla aj skupina s rovnomenným názvom. Dan Bárta a jeho hudobníci nepoužívajú pri koncerte žiadne scénické efekty, dominantná je hudba, pri ktorej sa prezentujú aj všetci členovia kapely Illustratosphere: Filip Jelínek (klávesy), Robert Balzar (kontrabas), Miroslav Chyška (gitara) a Jirka Slavíček (bicie).



Oceňovaný umelec sa objavil i na niekoľkých ďalších projektoch, ako sú soundtracky Snowborďáci, Rafťáci, Horem pádem, Crushing Biss i ako hosť na albumoch Monkey Business (Save The Robots, 2001).



Hudobný album Entropicture (2003) zaznamenal vynikajúce hodnotenie z pohľadu odbornej kritiky. Fanúšikovia kapely sa dočkali v roku 2005 aj vydania koncertného dvojalbumu Retropicture.



Skladba On My Head z filmu Snowborďáci sa stala rádiovým hitom. V roku 2008 vznikol album Animage. Nasledoval akustický album Theyories(2010), ktorý nahral Dan Bárta s Robert Balzar Triom. O tri roky neskôr prezentoval s kapelou nový štúdiový album Maratonika (2015). Skupina absolvovala v roku 2015 turné s názvom První fiftýn Tour 2015.



"Jesus Christ Superstar, Alice, Die el. Eleffant, J.A.R., Trio Roberta Balzara, Illustratosphere sú také míľniky mojej dráhy, s ktorými som sa našiel, v ktorých som bol rešpektovaným a v ktorých som si zahral. Hudbu mi priblížili ako niečo, čím sa budem zaoberať," uviedol Dan Bárta.



Hosťom slovenskej moderátorky Adely Banášovej v programe Trochu inak bol populárny spevák v roku 2014.



V jubilejnom 25. ročníku hudobných cien Anděl (nazývaných aj Czech Music Awards), vyhlásila v roku 2016 akadémia aj ocenenia štvrťstoročia. Spevákom štvrťstoročia sa stal Dan Bárta, speváčkou Lucie Bílá, a skupinou Lucie.



Muzikant a textár si zahral aj na striebornom plátne a to v Brabcovej dráme Kytice(2000) podľa predlohy Karla Jaromíra Erbena , vo filme Alice Nelis Výlet (2002) a v dráme režiséra Pavla Dražana Jarmareční bouda (2009).



Okrem umeleckých kvalít je tento spevák a textár známy angažovaním sa v ochrane prírody. Dan Bárta absolvoval bakalárske štúdium na Ostravskej univerzite na Prírodovedeckej fakulte odbor aplikovaná ekológia. "Z krajiny mizne voda, úrodnosť pôdy klesá. Strácame celé spoločenstvá rastlín a živočíchov.Niekedy som z toho smutný," dodal Dan Bárta, ktorý je tiež vášnivým fotografom lietajúcich vážok a chovateľom včiel.



Bratislava privíta známeho hudobníka Dana Bártu v predvianočnom čase na koncerte v Divadle Aréna, ktorý sa bude konať 18. decembra 2019. Zaznejú na ňom skladby z piateho albumu Kráska a zvířený prach, ktoré reflektujú hudobný a osobnostný vývoj kapely za uplynulých šesť rokov.



