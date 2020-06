D. Koller vydáva nový singel a klip My se vám ozveme

Bratislava 8. júna (TASR) - Spevák, skladateľ a hudobník David Koller predstavuje nový singel a klip My se vám ozveme. Autorom hudby je Matěj Belko, textu Belko spoločne s Kollerom. V tomto štýle chce Koller v tomto roku realizovať celú svoju hudobnú tvorbu. TASR o tom informoval PR manažér Michal Očovan.







„Klip je celý strihový, však sa nedalo hrať. Je to o tom, že Veľký brat nikdy nespí a vidí ťa nielen na cestách, na ulici, meria ti rýchlosť, teplotu a určite si ťa môže kedykoľvek vypočuť z tvojho telefónu, pozrieť do esemesky, e-mailu a podobne. Už sme to tu mali a je to stále horšie. Prekáža mi tá strata súkromia, čo spravidla predchádza strate slobody, ako vidíme v priamom prenose napríklad v Číne alebo inde vo svete,“ uviedol pre médiá Koller.



Klip vznikal v úzkom pracovnom kruhu, využíva archívne zábery z inštruktážneho filmu, ktorý zachytáva spôsoby sledovania nepohodlných osôb z predrevolučných rokov.



„Klip sme vyrábali v dobe prísnejšej karantény. Všetko bolo len o nás dvoch a bol to vyložene veľmi komorný priebeh natáčania. Ja, kamera a David. Nič viac. Pieseň nás vracia k tomu podstatnému, k strate súkromia. O to nám s Davidom išlo, na to sme chceli upozorniť. A na tom sa začalo stavať. Nič z toho, na čo poukazujeme v klipe, samozrejme, nie je žiadna novinka. Nesnažíme sa tým otvárať oči, hovoriť niečo, čo by malo vyvolať uvedomenie si niečoho nového. Len si myslíme, že nie je od veci na tieto veci nezabúdať,“ opísal vznik klipu režisér Vít Hradil. Grafickým prvkom zjednocujúcim aktuálnu tvorbu sa stal QR kód v podobe Kollerovej tváre. Pri načítaní QR kódu, ktorý fanúšikovia nájdu na plagátoch, tričkách či vo videoklipe, sa dostanú na špeciálnu podstránku, na nej bude Koller postupne uverejňovať nové piesne a videoklipy. Koncertné plány Kollera a jeho skupiny, tak ako aj ostatných hudobníkov a umelcov, zasiahli bezpečnostné a zdravotné opatrenia v jarných mesiacoch po celom svete.



„V našom nabitom koncertnom kalendári neostal kameň na kameni. Pripravujeme však nové koncerty pre obmedzený počet návštevníkov. Veríme, že našich fanúšikov potešíme už čoskoro,“ dodáva manažér speváka.