Debutový album Bena & Matea pokrstila Lucie Bílá

Bratislava/Praha 28. mája (TASR) - Debutový album speváckej dvojice Ben & Mateo pokrstila tento týždeň v Prahe legenda českej popmusic Lucie Bílá. Prvé CD Až ke hvězdám uviedli do života v novo zrekonštruovanom foyer Divadla Lucie Bílej. "Bodaj by sme sa tu za pár rokov stretli rovnako, aby ste neboli rozhádaní a boli stále usmievaví kamaráti ako ste dnes," zaželala Bílá miláčikom tínedžeriek a venovala im aj cenné rady.



"Spomínam si na svoj prvý album. Ani som nevedela, že vyšiel, kúpila som si ho sama, a potom som prosila, aby ho stiahli, pretože na titulnej fotke som vyzerala hrozne," prezradila so smiechom Bílá. Vtedy jej vraj skúsenejší kolegovia povedali, že z tohto zážitku sa raz stane nostalgická spomienka, čo neskôr sama uznala.



Spevácka diva chlapcov prekvapila, keď ich obdarovala náramkami, ktoré pre nich sama ručne vyrobila. Okrem toho im dala cenné rady na začiatok ich speváckej dráhy - napríklad, aby si vážili aj ľudí, ktorí im budú hádzať polená pod nohy – pretože, i keď je to nepríjemné, aj takí ľudia sú podľa úspešnej speváčky na ceste ku hviezdam dôležití.



Ben a Mateo vznikli ako nová formácia počas pandémie a po sérii singlov a videoklipov prekvapili, keď po menej než roku na scéne vydali 15. apríla debutový album Až ke hvězdám. Obsahuje 12 skladieb, všetky v češtine.



"Presne polovicu z nich už chlapci predstavili ako single s videoklipmi. Na albume sa podieľali viacerí producenti. Prvý singel Jsi moje star vznikal na Slovensku v produkcii Martina Maxa Šrámeka," priblížila pre TASR PR manažérka Adriána Čahojová. Posledný singel Swipe Up mal po hudobnej stránke v réžii vnuk frontmana kapely Olympic Petr Janda najmladší, text napísal známy český influencer Patrik Jareš (PJAY).



Po vydaní debutu Ben a Mateo pokračujú v práci. Aktuálne trénujú na svoje prvé koncertné turné, na ktoré sa majú vydať po prázdninách.



"Sľubujú, že to bude poriadna jazda, na ktorú fanúšikovia v Prahe, Brne, Ostrave, Plzni, Českých Budejoviciach, Liberci a Pardubiciach určite len tak nezabudnú," dodala Čahojová k aktivitám speváckej dvojice, ktorá aktuálne pripravuje dve pesničky v spolupráci so slovenským hudobníkom a producentom Tomim Popovičom.