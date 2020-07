Duo Paci Pac predstavuje nový videoklip Superhrdina

Bratislava 10. júla (TASR) - Úspešní detskí pesničkári Paci a Pac prichádzajú s novou pesničkou a videoklipom Superhrdina. Je o nadprirodzených schopnostiach hrdinu a ako to v detskom svete býva, i v novinke dobro zvíťazí nad zlom. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.







„Skladbu som plánoval už dlhší čas, môj synček Samko mal silné obdobie plné Spidermanov a Supermanov, teraz zasa fičí na Ninjago. Asi rok mi materiál ležal v šuflíku a až teraz, v čase pandémie, sa nám ju podarilo nahrať v štúdiu a vznikol i videoklip,“ hovorí gitarista a spevák Mário Praženec (Pac).



Známa dvojica interpretov deťom vďaka piesni a videoklipu priblíži príbeh o superhrdinovi, ktorý porazí zloducha. Podľa Mária je to asi viac pesnička pre chlapcov ako pre dievčatá, pretože v klipe sa odohráva aj naozajstný súboj. Nakrúcanie videa sa nezaobišlo bez rozpakov, Mário sa chvíľu zdráhal svojho hereckého protivníka buchnúť do brady, ale keďže si to scenár vyžadoval, došlo aj na takúto akciu. Rozprávkové prostredie si žiadalo šťastný koniec a tak premena Kazispeva na Lubispeva sa stane vďaka čarovnému nápoju.



Záporáka Kazispeva, ktorý unesie nežnejšiu polovičku speváckej dvojice Paci, si zahral herec Roman Pomajbo. „Záporné postavy sú pre herca vždy fajn. Môže v nich ukázať všetky svoje skryté rezervy,“ uviedol Roman a dodáva, že sa rád mení na kladného hrdinu, a že pre deti urobí úplne všetko a pokojne zahrá aj „záporáka“ či „klaďasa“ naraz. „Táto dvojica je pre mňa srdcová záležitosť. Čím viac ich poznávam, tým viac sa s nimi teším,“ doplnil.



S novým predstavením Paci Pac a kamaráti sa predstavia deťom na celom Slovensku, začínajú v Bratislave 12. septembra, ďalšími zastávkami budú Levice (14. 9.), Lučenec (18. 9.), Bardejov a Košice v jeden deň 19. septembra, podobne aj deň nato Poprad a Kežmarok, Turzovka (27. 9.) a Malacky (30. 9.). V závere septembra plánujú vydať aj nový album.