Hudba: Ed Sheeran vydal nový album Play
Album Play prichádza krátko potom, čo Sheeran uzavrel svoju „matematickú“ sériu albumov. Vstupuje tak do novej hudobnej kapitoly.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Ed Sheeran vydal nový album Play. Pri tejto príležitosti zverejnil aj oficiálny videoklip k aktuálnemu singlu Camera. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Novinka Camera, na ktorej sa ako producenti podieľali ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) a Louis Bell (Justin Bieber), potvrdzuje Sheeranovu schopnosť písať silné balady s osobnými a úprimnými textami. Inšpiráciou mu bola jeho manželka Cherry a pieseň je tak vyznaním a oslavou hlbokého vzťahu. Videoklip natočil dlhoročný Sheeranov spolupracovník Emil Nava a zachytáva prvé kroky zamilovaného páru - od prechádzok po starobylých uličkách chorvátskeho mesta cez jazdu na skútri a nočné potulky až po spoločný okamih na pódiu počas Sheeranovho štadiónového koncertu. Celý klip je navyše natočený na iPhone z pohľadu hlavných postáv, čo mu dodáva spontánnosť a autenticitu.
Album Play prichádza krátko potom, čo Sheeran uzavrel svoju „matematickú“ sériu albumov. Vstupuje tak do novej hudobnej kapitoly, v ktorej skúša nové smery a spolupracuje s producentmi aj hudobníkmi z rôznych kútov sveta. Zároveň sa však vracia aj k osvedčeným témam a zvukom, vďaka ktorým patrí medzi najobľúbenejších popových interpretov súčasnosti. Inšpiráciu čerpal aj z indickej a perzskej hudobnej tradície, v ktorej našiel prekvapivé paralely s írskym folklórom, na ktorom vyrastal. Výsledkom je pestrý album, ktorý kombinuje známe prvky s novými nápadmi a ponúka svieži, odvážny a moderný popový zvuk.
