Bratislava 30. januára (TASR) – Anglickú singlovú hitparádu viedol 29. januára 1962 Cliff Richard so skupinou Shadows a skladbou The Young Ones. Prvé miesto jej patrilo šesť týždňov. Bola to titulná pesnička z rovnomenného filmu, ktorý mal premiéru v Londýne 19. decembra 1961. V Spojených štátoch ho uvádzali pod názvom Wonderful To Be Young, premietal sa aj v Československu pod názvom Klub mladých.



Desať rokov nato bola v Anglicku prvá skupiny New Seekers s piesňou I'd Like To Teach The World To Sing. Na čele pobudla štyri týždne. Túto britsko-austrálsku popovú formáciu založil v roku 1969 spevák a gitarista Keith Potger po rozchode skupiny Seekers. V marci 1972 reprezentovali Anglicko na 17. ročníku pesničkovej súťaže Veľká cena Eurovízie so skladbou Beg, Steal Or Borrow a skončili na druhom mieste. V singlovej hitparáde mali desať skladieb, dve z nich sa dostali na prvé miesto, okrem I'd Like To Teach The World To Sing aj You Won't Find Another Fool Like Me v januári 1974.



Skupina Buck Fizz so skladbou The Land Of Make Believe viedla hitparádu 22. januára 1982. Na špici sa udržala dva týždne. Vokálna formácia Buck Fizz vznikla vo februári 1981 v Londýne zo štyroch skúsených štúdiových spevákov v zložení dve dámy a dvaja páni, podľa vzoru švédskej skupiny ABBA. Zastupovali Veľkú Britániu na 26. ročníku Veľkej ceny Eurovízie, ktorá sa konala 4. apríla v 1981 v írskom Dubline. Buck Fizz vyhrali so skladbou Making Your Mind Up. Táto sa stala na ostrovoch hitom a viedla anglický rebríček. Rozišli sa v novembri 1988, v singlovom rebríčku mali 14 skladieb, tri z nich sa dostali na prvé miesto, okrem The Land Of Make Believe aj Making Your Mind Up a My Camera Never Lies sa dostali na prvú pozíciu.



Desať rokov po nich bola prvá škótska skupina Wet Wet Wet s piesňou Goodnight Girl. Štyri týždne jej patrila prvá priečka. V singlovej hitparáde mali 27 skladieb, tri z nich sa dostali až na prvé miesto. Vydali sedem štúdiových albumov, posledný - The Journey - vyšiel v novembri 2021.