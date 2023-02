Horkýže Slíže a Karpatské chrbáty oslávia desiatky rokov spolupráce

Bratislava 22. februára (TASR) – Kapely Horkýže Slíže a Karpatské Chrbáty oslávia 30 rokov spolupráce koncertami 1. apríla v Dome kultúry vo Vrbovom. Na jednom pódiu sa predvedú na tradičnom podujatí Vítanie jari a oslava abstinencie, ktoré organizuje festival Vrbovské vetry.



Spolupráca kapiel odštartovala v júli 1993, keď Karpatské chrbáty koncertovali v Nitre a za predskokana si pozvali mladú miestnu skupinu Horkýže Slíže. "Bol to prvý kontakt s kapelou, ktorá hrala 'vyššiu ligu' ako Horkýže Slíže," spomínajú Slíže na pamätnú akciu na svojom oficiálnom webe. V marci 1995 odohrali v nitrianskej Vrštati aj koncert spojený s krstom albumu Prvý slíž, ktorý pokrstili Karpatské chrbáty.



Na spomínané koncerty si pamätá aj Braňo Jobus, zároveň priznáva, že sa mu "trochu zlievajú dokopy". "V klube boli všetci 'hotoví', že v ten večer zmizla všetka borovička. Skrátka prišli Karpatské chrbáty a vypili všetko do nuly, aj zo skladu. Tak sme vtedy fungovali," priznáva Jobus. Dnes je tuhým abstinentom, v marci ním bude 18 rokov. "Čoskoro budem teda aj bezalkoholicky dospelý. A prítomnosť je nekonečne krajšia ako tá 'alko' minulosť. A je to teda aj ďalšie výročie spojené s našou prvoaprílovou akciou. Aj preto pribudla do názvu Oslava abstinencie, nie je to len nejaký prvoplánový humorný slogan," vysvetľuje.



Vo Vrbovom sa budú 1. apríla oslavovať aj narodeniny najstaršieho Jobusovho syna Ondreja, ktorý sa na podujatí predstaví so svojou kapelou Illuse. Vrbovské Vítanie jari bude výnimočné aj tým, že post gitaristu Karpatských chrbátov Mira "Kusýka" Kusého, ktorý zomrel vlani vo februári, prevezme v jednej časti koncertu Braňo Jobus. "V druhej bude hrať s kapelou "Kusýk" z podmazu," avizujú organizátori.



Prvoaprílový večer vo Vrbovom opäť prinesie hry z dielne Pána brata Andreja Jobusa. Tento rok sa napríklad budú loviť endemity Jobusovými bezpečnostnými oštepmi. Nebude chýbať ani každoročné pálenie Moreny – ako tradičná rozlúčka so zimou.