Fanúšikovia Filipa Jančíka sa môžu tešiť na vianočné turné

Bratislava 26. septembra (TASR) - Úspešný slovenský huslista Filip Jančík pripravuje veľké vianočné turné, koncerty odohrá v 16 mestách Slovenska. Prvou zastávkou budú Piešťany (1. 12.), ďalšími potom Trnava, Ružomberok, Nové Zámky, Nitra, Martin, Spišská Nová Ves, Košice, Poprad, Prešov, Lučenec, Žilina, Zvolen, Trenčín, Skalica. Turné zakončí 28. decembra v Bratislave. TASR o tom informoval PR manažér Pavol Dráb.



"Vianočné koncerty sú pre mňa príjemným spestrením môjho tradičného repertoáru. Je to milá zmena z môjho celoročného stereotypu, avšak o to viac si tieto vystúpenia po náročnej i dlhej príprave užívam. Teší ma, že moja ponuka vianočných koncertov každý rok stúpa a spolu s mojím tímom máme možnosť priniesť náš malý hudobný kúsok Vianoc medzi ľudí po celom Slovensku," hovorí umelec.



Jančík o svojom talente v minulosti presvedčil aj divákov ďaleko za hranicami Slovenska. Miestom jeho koncertovania sa stali prestížne európske sály. Môže sa pochváliť dvojnásobným pozvaním do Kuvajtského národného divadla, vystúpením v Dánskom národnom rozhlase, ako aj koncertovaním s hviezdnou Avril Lavigne v rámci otváracieho ceremoniálu špeciálnych olympijských hier či vystúpením na Expo Dubaj 2020.



V playliste koncertu sú skladby z československých filmov aj rozprávok, z filmu Perinbaba, Pyšná princezná či Tri oriešky pre Popolušku. Ponúkne svetovú filmovú hudbu, akou sú Piráti z Karibiku, soundtrack z filmu Gladiátor, Forrest Gump, Pán prsteňov či seriálu Game of Thrones, aj s pesničkami z Disney rozprávok.



Zostava, ktorá bude Jančíka sprevádzať počas vianočného turné po Slovensku, má desať členov a viacerí z nich pricestujú z dôvodu tejto príležitosti zo zahraničia. Ako je o Jančíkovi známe, rád sa obklopuje tými najskúsenejšími profesionálmi. Špecialitou tohtoročného vianočného turné bude zastávka v bratislavskej Starej tržnici, kde Jančík odohrá Akustický večer filmovej hudby 28. decembra.