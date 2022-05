SKLADBA V ČARNIM POĽU: Iconito so Zemplínom prichádzajú s novinkou

Bratislava 21. mája (TASR) - Kapela Iconito "oprášila" ďalšiu ľudovku a dala jej moderný šat. Skladbou "V čarnim poľu" tiež ukazuje, že podobné problémy ako súčasníci, riešili ľudia pred desiatkami rokov. Hudobnou novinkou tiež pripomína, že obeťou svetových vojen bol aj náš folklór.



Mladí nadšenci z Iconita a folklórny súbor Zemplín novou skladbou uzatvárajú cyklus Korene, v ktorom prinášajú najkrajšie a možno trochu zabudnuté ľudovky dokresľujúce to, že ľudia sa boria s rovnakými problémami naprieč stáročiami.



"V tejto skladbe je vojna vyobrazená ako symbol odlúčenia od milovaných, symbol skazy a neistoty ako nezmyselné riešenie problémov spoločnosti. Každý človek žil svoj vlastný príbeh so svojou rodinou, i milovanými osobami, kým neprišla zmena v ich živote. Táto zmena ich všetkých prepojila a zrazu sa z materinských krojov ocitli v uniforme v boji za niečo, v čo možno ani sami neverili," vysvetľuje líder kapely Kristián Dufinec. "A prišli o to najdôležitejšie - pocit slobody i radosti z obyčajného života v rodnom kraji," približuje a zároveň upozorňuje, že jednou z obetí svetových vojen je aj slovenský folklór, ktorý sa po druhej svetovej vojne vlastnej autentickej podoby nedožil. Z bežného života sa začal vytrácať.







"Už prvá svetová vojna začala veľkú globalizáciu a tiež urbanizáciu obcí a miest. Kultúra ľudu z dedín, ktorý bol nositeľom tradičného ľudového prejavu, sa začala premiešavať s prvkami mestskej kultúry," hovorí Dufinec a prízvukuje, že po druhej svetovej vojne túžili ľudia definitívne zabudnúť na to, čo bolo pred ňou. "Prvotne pálili kroje a ničili svoj majetok, aby sa jeho cennosti nedostali do rúk protivníka. Neskôr po vojne im toto gesto pomáhalo zabudnúť na bolesti minulosti a kráčať ďalej novým začiatkom."



Členovia Iconita sa s takýmto stavom nemienili zmieriť, rozhodli sa folklór oživiť a dať mu podobu, ktorá zaujme aj súčasných mladých ľudí. V projekte Korene ponúkajú zbierku siedmich skladieb, ktoré reprezentujú regióny Myjava, Podpoľanie, Horehronie, Terchovskú dolinu, Goralov a Zemplín. Vznikli k nim zaujímavé klipy, v ktorých vystupujú rôzne herecké osobnosti.