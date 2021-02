Ivana Krála pripomenie kolekcia nevydaných nahrávok Undiscovered

Bratislava 3. februára (TASR) – Českého skladateľa, hudobníka, speváka a producenta Ivana Krála, zapísaného do histórie svetového rocku predovšetkým vďaka spolupráci s Patti Smith, Iggy Popom a Johnom Cale, pripomína rok po jeho odchode do muzikantského neba kolekcia nikdy nevydaných nahrávok Undiscovered. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album Undiscovered dala dokopy manželka a dlhoročná spolupracovníčka Ivana Krála Cindy Hudson. „Po Ivanovom odchode som roztriedila všetky jeho veci a našla mnoho nahrávok a videozáznamov, demonahrávky, melódie, nápady, kúsky filmov, často v predpotopných formátoch a zaznamenané v priebehu niekoľkých desaťročí. Postupne sa k tomu prepracovávam, časom bude k vydaniu určite viac hudobného materiálu,“ uviedla pre médiá Cindy.



Nikdy nevydané nahrávky vychádzajú na albume Undiscovered v autentickej podobe a sú zostavené tak zo starších, ako aj niekoľkých posledných piesní, na ktorých spolupracoval Ivan ako autor hudby a Cindy ako textárka. Presne tak to bolo v prípade všetkých posledných albumov tohto výnimočného hudobníka.



„Ivan mal pri skladaní svoj postup a na konci museli všetky piesne obstáť v teste. Ten spočíval v tom, že hudba musela znieť skvele pri rýchlej jazde autom, keď vás ohlušuje víchor fičiaci otvorenými oknami. Ak to tak bolo, tak si ich Ivan nechal. Piesne na albume Undiscovered týmto testom prešli,“ dodala Cindy.