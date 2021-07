Ján Jackuliak predstavil klip ku skladbe BA s EX

Bratislava 27. júla (TASR) – Herec a spevák Ján Jackuliak po minuloročnom predstavení svojho hudobného projektu IAN a úspešnom prijatí skladby Štiepim atóm prichádza s novým singlom a videom.



Nová skladba BA s EX v tanečnom rytme funky ironicky komentuje súčasnú bratislavskú konzumnú spoločnosť. Text napísal Ján Jackuliak a hudobne a produkčne sa pod ňu podpísali Roland Kánik a Samuel Hošek. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



„Ja mám veľmi rád Bratislavu. Je to perfektné mesto na užívanie života. Mnohí to však nevedia, lebo v snahe byť dokonalí sa až príliš zaoberajú tým, ako vyzerajú, čo majú a koľko to stálo. Stále sa na niečo hrajú a posudzujú iných. A pritom sú vlastne postupne všetci úplne rovnakí. To sa mi nepáči. Poďme sa radšej s kamarátmi zabávať, robiť to, čo nás baví, pomáhať si, mať sa radi navzájom, prežiť život spokojne a rešpektovať sa takí, akí sme,“ hovorí o novej skladbe Jackuliak.



Tému skladby rozvíja aj akčný a mierne uletený videoklip. V divadle a bratislavských uliciach ho na námet Jána Jackuliaka nakrútil Samuel Hindy. Okrem speváka, luxusného auta a tajomnej dámy v červenom (Silvia Juříková) v ňom účinkujú aj hereckí a hudobní kolegovia Marek Majeský, Gregor Hološka, Juraj Hrčka, Roland Kánik a Samuel Hošek. V zábere sa objaví aj majiteľ bratislavského fit centra Juraj Valček.



„V klipe sme uleteli zámerne, lebo chcem ľudí vyprovokovať k zamysleniu sa nad tým, čo je lepšie. Či mestom a životom len prefrčať v drahom aute, alebo ho prežiť a užiť si ho naplno so všetkým, čo k nemu patrí. Aj s nedokonalosťami, ale o to šťastnejšie a radostnejšie,“ povedal o novom klipe herec a spevák.



Hudobný projekt IAN sa intenzívne rozbieha. Dokončená je už príjemná skladba GT Line, v ktorej so známou herečkou a speváčkou Soňou Norisovou vtipne rozvíjajú tému „poďme si v sobotu večer spolu vypiť, aby sme sa v nedeľu ráno spolu zobudili.“



Pripravujú sa aj ďalšie skladby. Jedna z nich s názvom Trochu sily by som prijal, ležím si v myšlienkach bude netradičná, len spev a klavír, a uvedie ju výnimočný živý videoklip.