Katarína Knechtová prichádza s tanečnou novinkou Rezonancia

Bratislava 25. júna (TASR) – Známa speváčka a skladateľka Katarína Knechtová predstavila novú skladbu Rezonancia. Hudbu k tanečnej novinke zložila speváčka, otextoval ju Vlado Krausz. K novinke, ktorú nahrávala v domovskom štúdiu Basement, už vznikol aj videoklip.



„Jedného dňa som si prečítala článok o moste vo Washingtone, ktorý inžinieri postavili, a ten most spadol. Nakoniec zistili, že tam prebehol fyzikálny jav rezonancie a toto zbúralo ten most. Mňa to zaujalo, predstavila som si, aké by to bolo,keby sme my podľahli takejto rezonancii. Čo by sa stalo s človekom, rozpadol by sa na tisíc kúskov alebo ako by to bolo? V konečnom dôsledku ma to inšpirovalo. Rezonancia môže znamenať aj to, ako to na človeka pôsobí. V prípade tejto piesne to má byť práve to, že to s tebou začne kývať, že si možno aj zatancuješ,“ vysvetľuje poslucháčom vznik piesne speváčka.



V prípade tejto piesne bola najprv hudba a až po nej text. „Najprv som sa s textom trápila sama, potom som zavolala Vladovi Krauszovi, nech mi niečo napíše. Súhlasil, poslala som mu hudbu a text je tu,“ dodala pre TASR Knechtová.



Fanúšikovia populárnej Prešovčanky zrejme ostali prekvapení, že novinka je v tanečnom štýle. „U mňa sú zvyknutí skôr na baladické piesne. Singel Takí sme bol posledným singlom z albumu Svety, ktorý vyšiel v októbri. Teraz sa už sústredím na novú tvorbu, hľadám nový priestor a nový zvuk. Tá pieseň je odrazovým mostíkom do ďalšej tvorby. Mám chuť urobiť tanečný album,“ spresnila Knechtová.



Klip k piesni je netradičný a nakrúcal sa tri dni v ateliéri Patrika Minára, réžie, strihu a postprodukcie sa ujal Fero Deák. „Do klipu som chcela starších aj mladších účinkujúcich, pri nakrúcaní boli všetci spontánni, až na mieste zistili, na akú skladbu budú tancovať,“ doplnila speváčka.



Na Bratislavskom hrade sa uskutoční galakoncert Folklór vo fraku. Najpopulárnejšie ľudovky v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zaspievajú známi umelci, medzi nimi aj Katarína Knechtová.



„Teším sa na túto akciu, pretože spievať ľudové piesne a ešte s orchestrom, to je česť. Ja spievam folklór veľmi rada, lebo sa v tom cítim veľmi dobre. Myslím si, že mám taký spontánny šarm pre ľudové pesničky. Je to úplne iné spievanie, úplne iné frázovanie. Je to žáner sám o sebe svojský, iný, ale zaujímavý,“ povedala pre TASR Knechtová.