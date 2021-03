Kapela Hvozd vydala výber remastrovaných prvotín

Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavská skupina Hvozd sa nedávno po viac ako desiatich rokoch vrátila na hudobnú scénu. V týchto mesiacoch pripravuje nový album a stihla siahnuť aj do archívu, aby nahrávanie novinky podporila kompiláciou nazvanou Starý Hvozd. Výber remastrovaných prvotín digitálne vydalo vydavateľstvo Slnko Records.



"Ako sme sa začali po rokoch stretávať a spomínať na staré časy, prišla chuť toto obdobie zachytiť, mať staré skladby pokope a históriu tvorby Hvozdu uchovať," uvádzajú na webstránke vydavateľa sestry Lucia Chuťková a Ivana Tirpáková, ktoré sú kostrou kapely od jej počiatkov. Starý Hvozd mapuje práve obdobie vzniku a transformácie skupiny.



Kompilácia obsahuje 11 zremastrovaných skladieb spievaných po česky a slovensky. Pohybujú sa od začiatkov inšpirovaných českým undergroundom a poéziou až k šansónovo-kabaretnému zvuku, ktorý vyústil do oficiálneho debutu Po kopcoch v županoch z roku 2010. Jednotlivé časti albumu, ktoré mapujú roky 2001 až 2005, keď sa okolo sestier vystriedalo niekoľko zostáv hudobníkov, spájajú bohaté aranžmány, kde klavír, akordeón a hlasy sprevádza výrazná rytmika a tiež dychové a sláčikové nástroje.



"Pred 15 až 20 rokmi sme skladby z tohto obdobia zverejňovali iba na vtedajších online platformách, prípadne nahrávky posielali na festivaly, na ktorých sme chceli hrať. V podstate ide o tri samostatné minialbumy, ktoré teraz vydávame ako Starý Hvozd," dodávajú autorky.



Kompilácia má podporiť tvorbu a nahrávanie nového albumu skupiny. "Pri tvorbe vychádzame aj z niektorých starších hudobných a textových motívov, ktoré roky oddychovali a teraz dozrel ich čas," vysvetľuje Tirpáková a dodáva: "Ale určite to bude trochu iný Hvozd. Momentálne máme rozpracovaných sedem skladieb a niečo z toho sme už aj nahrali."