Kapela Peter Bič Project pripravuje koncertné turné

Bratislava 28. januára (TASR) – Skupina Peter Bič Project pripravuje koncertné turné, na ktorom predstaví skladby z aktuálneho albumu Labyrint, ktorý vydala v novembri minulého roka. Peter Bič Project Labyrint Tour 2020 začne 16. apríla v Bratislave, ďalšími zastávkami budú Trenčín (18. 4.), Košice (24. 4.), Zvolen (25. 4.), Martin (6. 5.) a Trnava (7. 5.). TASR informovala PR manažérka Eva Sládková.



Kapela Peter Bič Project sa rozhodla anglické texty častejšie nahrádzať slovenskými, čo do jej tvorby prinieslo sviežosť. K úspešným skladbám patria Skúšame sa nájsť, Láva alebo Čoskoro, ktorá je momentálne najhranejšou slovenskou skladbou v rádiách. Všetky sú z albumu Labyrint.



„Veľmi sa teším, že album Labyrint tak zarezonoval, aj keď je ešte pomerne čerstvý, pretože sme ho vydali len v novembri. Našiel si poslucháčov a ľudia nám naozaj píšu, že sa tešia na to, ako ich zahráme na koncertoch. Dokonca píšu o pesničkách, ktoré ešte singlami nie sú, ale počuli ich na albume a páčia sa. Program turné práve dávame dokopy, ešte nie je úplne hotový. Nechcem všetko prezrádzať, ale robíme ho tak, aby ľudia mali pekný zážitok. Zatiaľ môžem povedať, že tam zaznejú aj nejaké naše staršie hity,“ uviedol pre médiá šéf skupiny Peter Bič.



Kapela sľubuje, že na turné zaznie aj pieseň Poslednýkrát zo seriálu Hniezdo. „Je to pieseň, ktorú sme nahrali spolu s Tomášom Buranovským. Hneď po prvej časti seriálu nám ľudia písali a volali, kde sa dá vypočuť a zohnať, pretože, nie je na albume Labyrint. Páči sa a určite ju zahráme," dodáva Peter Bič.



Kapela prešla v ostatných rokoch zmenami. Pôvodnú speváčku vystriedala mladá talentovaná Košičanka Viktória Vargová, ktorej príjemný hlas a nákazlivý temperament kapelu významne oživil. Aj ona si aktuálny úspech skupiny veľmi užíva.



„Spievať v kapele bolo odmalička mojím snom. Vďaka Petrovi sa mi tento sen splnil a som mu za to veľmi vďačná. Robím to, čo milujem, čo ma baví a to je úžasný pocit. Je skvelé počuť naše pesničky v rádiách a ešte krajší, keď nám ľudia píšu, že sa im pesničky páčia. Taktiež ma veľmi teší, že už nespievam sama, začal spievať aj Peter. Na novom albume máme krásne duety, na ktoré dostávame od ľudí veľmi pekné reakcie,“ hovorí Viktória.



Na koncertoch sa predstaví aj v novej pozícii. Začala hrať na trúbke. „Inšpirovala ma k tomu moja obľúbená speváčka Julia Stone, ktorá na trúbku hrá krásne a tiež sa mi vždy páčil ten zvuk. Tak som kúpila trúbu a začala sa učiť. Ale vôbec to nie je také jednoduché, ako som si myslela, ale baví ma to,“ doplnila.



„Milujem koncertovanie, keď môžem ľuďom zahrať pesničky, ktoré poznajú z CD, z rádií a zrazu ich počujú naživo, môžu si na ne zatancovať. Koncerty sú v mojom živote podstatná vec,“ uzatvára Peter Bič.