Kultové zoskupenie Sitra Achra vydáva nový album SITRAcoustic

Bratislava 8. decembra (TASR) – Zoskupenie šiestich dlhoročných kamarátov, etablovaných slovenských hudobníkov, prichádza s novinkou SITRAcoustic. Tentoraz táto formácia nechala elektrické nástroje zamknuté vo futráloch a zrodil sa tak netradičný akustický album. TASR o tom informovala PR manažérka Beáta Rožárová.



Album ponúka desať skladieb, sú nimi Ramblin' On My Mind, Everyday I Have The Blues, Cajun Moon, Talk To Your Daughter, Help Me, Hideaway, The Mojo Boogie, Kansas City, Can't Hold Out a I'm In The Mood.



„Nápad natočiť akustickú nahrávku vznikol už pred pár rokmi, po nahraní nášho posledného albumu Sitra Achra III.



Cítili sme, že by bolo dobré potešiť našich poslucháčov niečím tradičným, pre nás, naopak, netradičným. Na album sme nahrali cover verzie prevažne starších bluesových piesní. Aranžmány vznikali priamo v štúdiu, kde sme sa o nich najprv porozprávali, rozobrali nápady a potom ich nahrali,“ uviedol pre médiá gitarista a spoluzakladateľ kapely Pišta Lengyel.



Napriek pomyselnému návratu k akustickým koreňom prinášajú hudobníci na vlnách tradičných bluesových nálad a harmónii svoj originálny pohľad a hudobné cítenie. Hudba nahrávky plynie s pohodovou ľahkosťou, akurátnym minimalizmom, miestami až hypnotickým groovom. Nenapodobiteľný rozmer života dodáva albumu skutočnosť, že Sitra Achra je zoskupenie kamarátov, ktorí spolu prežili viac ako dve dekády na pódiách a1 mimo nich.



Album sa nahrával v štúdiu Kovadlina v Modre u zvukového majstra Jána Mudrocha. Všetci hudobníci hrali spolu v jednej miestnosti s vysokou klenbou, tento pôvodný spôsob nahrávania pridal albumu neodškriepiteľnú iskru živej nahrávky, ako aj kvalitu výsledného zvuku.



Nahrávka SITRAcoustic vychádza pod značkou Pavian Records a bude uvedená do sveta v nedeľu 13. decembra v bratislavskom DK Ružinov. Krstným otcom bude nestor slovenského džezu Peter Lipa.



Skupina Sitra Achra vznikla v Bratislave na jar roku 2006, keď legenda ústnej harmoniky Erich Boboš Procházka oslovil svojich dlhoročných spoluhráčov, bubeníka Igora Ajdži Saba a gitaristu Pištu Lengyela, na založenie tria na pravidelné hrávanie v libresse Next Apache v bratislavskom Starom meste.



Bluesové pondelky sa stali kultovou záležitosťou, vystriedalo sa tam mnoho známych hudobníkov, ako Oskar Rózsa, Peter Lipa, Jana Kirschner, Peter Cmorik, Misha, Silvia Josifoska, Fedor Frešo a mnohí ďalší.



Kapela začala rásť a prijala do svojich radov gitaristu Martina Zajka, basgitaristu Martina Gašpara a klávesáka Martina Wittgrubera. Tým sa vlastne skompletizovalo zoskupenie, ktoré hrávalo s Janou Kirschner a Simou Martausovou.