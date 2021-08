Laureátmi veľkej ceny SOZA 2019 a 2020 sú P. Hammel a M. Novák

Na archívnej snímke významný slovenský hudobný skladateľ Milan Novák. Foto: TASR Marián Turner

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) po ročnej pauze opäť odovzdá svoje honorárne a štatistické ceny. Galavečer 25. ročníka podujatia sa uskutoční 28. septembra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem štatistických ocenení za rok 2020 odovzdajú aj honorárne ocenenia za roky 2019 aj 2020. TASR o tom informoval PR a media konzultant SOZA Juraj Čurný.uviedol predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.Rozhodnutie o držiteľoch honorárnych cien zväzu má na starosti jeho dozorná rada. Veľkú cenu SOZA za rok 2019 udelila Pavlovi Hammelovi, jednému zo zakladateľov modernej slovenskej populárnej hudby, ktorý má na konte 25 autorských albumov (od legendárnych Zvonkov zvoňte až po minuloročné Srdce bez anjela), muzikály Cyrano z predmestia či Šľahačková princezná, hudbu k baletu Everest, ako aj viacero koncertných albumov a kompilácií.Zápis do Zlatej knihy SOZA, ktorý sa udeľuje in memoriam, získajú za rok 2019 skladateľ a dirigent Tibor Frešo a skladateľ a producent Peter Dudák, známy predovšetkým ako hudobný a autorský líder skupiny Hex.Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2019 získa za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí Eugen Suchoň.zdôvodňuje SOZA.Veľkú cenu v zmysle štatútu udeľuje žijúcemu autorovi, za rok 2020 ju však po prvý raz odovzdá in memoriam skladateľovi Milanovi Novákovi.pripomína Čurný. Novák napísal okolo 700 kompozícií, ako dirigent, hudobný skladateľ a umelecký vedúci viedol v rokoch 1952 až 1988 Vojenský umelecký súbor kpt. Jána Nálepku v Bratislave, pod jeho vedením úspešný doma i v zahraničí.Zápis do Zlatej knihy SOZA získajú za rok 2020 jazzový hudobník, skladateľ a pedagóg Dušan Húščava a muzikológ, skladateľ a pedagóg Jozef Kresánek, zakladateľ slovenskej hudobnej vedy.Cenu SOZA za rok 2020 - za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí - získa oceňovaná speváčka a skladateľka Jana Kirschner.Okrem honorárnych cien odovzdajú na galavečere aj štatistické ocenenia za rok 2020, ktorých výsledky vyplývajú z matematického spracovania hlásení používateľov hudby (rozhlasové a TV stanice, usporiadatelia koncertov). V polovici septembra zverejnia užšie nominácie troch najúspešnejších v jednotlivých kategóriách. Mená víťazov vyhlásia priamo na galavečere. Preberú si ocenenia v podobe bronzovej plastiky s názvom Eurydika od sochárky Jany Brisudovej.