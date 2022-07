Kool & The Gang a Delegation v Bratislave:Legendy vystúpia v NTC Aréne

Bratislava 25. júla (TASR) - Legendy funku a soulu Delegation a Kool & The Gang mieria do Bratislavy. Predstavia sa na dvojkoncerte v stredu 27. júla v Aréne Národného tenisového centra. Delegation začnú svoje vystúpenie o 18.00 h, hlavná hviezda večera Kool & The Gang príde na pódium o dve hodiny neskôr. TASR o tom informoval PR manažér koncertu Ján Kakaščík.



Disko-funková formácia Kool & The Gang vznikla už v roku 1964 v Jersey City, pri jej založení boli bratia Robert Kool Bell a Ronald Bell. Prvú LP platňu pod názvom Kool & The Gang vydali v decembri 1969. Presadili sa v roku 1973 a potom ďalších 15 rokov patrili k špičke americkej hudobnej scény. V hitparáde mali celkom 22 piesní, hitmi sa stali skladby Ladies Night v novembri 1979, Celebration v novembri 1980 či Cherish v auguste 1985. Vydali viac ako tridsať albumov a kompilácií, najnovší Perfect Unin vyšiel v auguste 2021. Najúspešnejším z nich bol Celebrate! zo septembra 1980, ktorý sa dostal do prvej desiatky. Vďaka desiatkam hitov majú na svojom konte dve ceny Grammy, sedem ocenení American Music Awards, 25 najlepších hitov v rebríčku R&B, deväť hitov v Top Ten pop a 31 zlatých a platinových albumov.



Skupinu Delegation založili v roku 1976 Len Coley, Rick Bailey a Roddy Harris. Toto trio čoskoro objavil a uviedol na scénu hudobný producent a skladateľ Ken Gold. V roku 1977 vydali debutový album The Promise of Love. V hitparáde bodovali ich skladby Where Is the Love (We Used to Know), You've Been Doing Me Wrong či Honey, I'm Rich. Na svojom konte majú šesť vydaných albumov, šiesty Encore vyšiel v roku 1993.