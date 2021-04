Libertatem Ensemble sa pri debute inšpirovali indiánskou mytológiou

Bratislava 27. apríla (TASR) – Libertatem Ensemble, nové medzinárodné zoskupenie okolo hudobníkov Roberta Pospiša a Martina Sillaya, predstavuje album Hiawatha, inšpirovaný indiánskou mytológiou.



„Debut s ôsmimi pôvodnými skladbami napĺňajú fascinácia prírodou, nadprirodzené sily a fenomén snívania," informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová. Album z vydavateľstva Real Music House prináša skladby na hranici džezu, ambientu, pesničkárstva a vážnej hudby.



„Hiawatha je nahrávkou pre trpezlivé počúvanie. Je to príbeh. Legendy sa miešajú s osobnými zážitkami a naopak. Hiawatha reprezentuje dva roky našej hudobnej cesty. Na začiatku bola niekoľkodňová session a potom prišlo na rad hľadanie piesní. Pretože práve do nich sa snažíme zakonzervovať časť našich osobností," uviedol k albumu Pospiš, ktorý je aj autorom všetkých textov.



Zoskupenie Libertatem Ensemble tvoria uznávaní hudobníci z regiónu V4 - spevák Robert Pospiš, gitarista Martin Sillay, trubkár Kornél Fekete-Kovács, saxofonista Nikolaj Nikitin, basgitarista Nenad Vasilič, klavirista Jancsi Rigó Jr. a bubeník Marián Ševčík.



Základným pilierom novej medzinárodnej skupiny je hudba ako spoločný jazyk, tak si to zadefinovali sami muzikanti. Prvým singlom albumovej novinky bola skladba 40 dní. Ak to situácia dovolí a dôjde k stabilizácii uvoľnených opatrení, Libertatem Ensemble plánujú prezentovať Hiawathu aj na živých koncertoch.