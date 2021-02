Martin Harich nakrútil videoklip k Simple song v USA na mobil

Bratislava 4. februára (TASR) – Slovenský spevák Martin Harich nedávno odpremiéroval videoklip k novému singlu Simple song. Klip k novej piesni nakrútil počas svojho posledného pobytu v USA s priateľmi na mobil. Strih klipu dokončil po návrate domov cez vianočné sviatky. "Video je síce nízkorozpočtové, ale o to viac tvorené srdcom," prezradil spevák k produkcii videoklipu, ktorý fanúšikom ponúka šancu vychutnať si country atmosféru malej farmy v Yorktown Heights, kde sa nakrúcalo. TASR o tom informovala PR manažérka Milana Bazanac Kadlčíková.



"Koncerty neboli, takže tentoraz to nie je žiadny Hollywood. Dal som do toho však srdce. Tento klip som s priateľmi v USA nakrútil na telefón, pomáhal malý dron. Postrihal som ho doma cez Vianoce ako taký malý dôkaz, že kreativita a nadšenie pre hudbu je tu stále - korona-nekorona. Je to môj 'najlowcostovejší' videoklip," predstavil Harich novinku dostupnú na youtube, kde si ju doteraz pozrelo vyše 54.000 fanúšikov.



Pieseň Simple song, inšpirovaná americkou country scénou, vznikla koncom minulého roka počas Martinovho pobytu v Upstate New York, kde pripravuje už niekoľko mesiacov libreto k muzikálu Christmas Carol.



Mottom piesne je podľa Haricha I know - I know, it's over soon (Viem, ja viem, skoro to bude za nami). "A presne o to tu aj ide, aby pesnička priniesla do týchto dní radosť a hlavne nádej, že sa všetci už skoro stretneme na koncerte alebo aspoň v nejakej peknej kaviarni," dodal spevák.