M. Kráľ pred Vianocami vydáva platňu, zverejnil na nej aj svoj List

Bratislava 15. decembra (TASR) - Slovenský herec, režisér a hudobník Milo Kráľ vydáva v piatok 17. decembra album "A predsa sa točí" aj na vinyle. "Uvediem na trh vlastne svoju prvú LP platňu. Je to pre mňa trochu návrat do tínedžerských čias, keď som si hudbu kupoval väčšinou na platniach a ich rozbaľovanie bol už taký môj rituál," komentoval Kráľ vydanie LP, ktorou chce potešiť fanúšikov pred Vianocami.



Dodal, že platne majú svoj špecifický rozmer, svojskú vôňu a predovšetkým príjemný mäkký zvuk. "Dúfam, že niečo z toho je prenosné aj do tejto doby a nájdu sa ľudia, ktorých to bude zaujímať, napríklad aj v spojitosti s mojou tvorbou. Album obsahuje skladby, ktoré sú mojou osobnou výpoveďou. Myslím si, že tlejúci oheň v krbe počas Vianoc je vhodnou príležitosťou pre zastavenie sa a vypočutie si hudby z gramofónu," poznamenal Milo s úsmevom.







Po sérii videoklipov uvádza vydanie LP skladbou List, ktorá album uzatvára. "Pri príležitosti vydania platne zverejňujem nový klip, tentoraz k pesničke List. Je to obrazová koláž zložená z prírodných scenérií z okolia Banskej Bystrice a vrchu Vápeč, ktorá vyjadruje melanchóliu z plynutia času," priblížil herec, režisér a hudobník s tým, že kameru, respektíve fotoaparát si okrem neho zobral do ruky aj jeho kamarát Marek Gerbáč. "Možnože práve v tomto období nariadenej izolácie sa do pocitov nostalgie vieme vcítiť čo najpresnejšie. Budem rád, keď si aj táto pieseň nájde svojich poslucháčov," uzavrel Kráľ.