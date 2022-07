VIDEO: Martina Kapráliková a Dárius Koči prichádzajú s novou piesňou

Bratislava 9. júla (TASR) – Mladá speváčka Martina Kapráliková a Dárius Koči nahrali duet Tam, kde sa rodí mier. Hudbu aj text novinky má na konte samotná speváčka, skladbu aranžoval Adam Hudec. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Martina je dcérou hercov Michaely a Martina Kaprálikovcov, po ktorých zdedila umelecký talent. Speváčka po vydaní prvého singla s názvom Slová pokračuje s písaním pesničiek, pretože ju to napĺňa a baví.



"V hlave sa mi zrodila myšlienka - chceme stáť na prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí mier. Vedela som, že bude súčasťou novej pesničky, a tak som začala tvoriť a skladať. Hlavnú pasáž som napísala niekedy v marci, mala som v hlave jedinú myšlienku, o ktorej som vedela, že chcem, aby v tej piesni zaznela, a tak som si sadla za klavír a už to išlo tak nejako samo. Neskôr, keď som ju dotvorila celú, tak som vlastne zistila, že som zložila duet," opisuje proces tvorby Kapráliková.







Pieseň sa nahrávala v Stupave v štúdiu Ľuba Dolného. V piesni sú živé sláky, celé nahrávanie slákov mal pod palcom Hudec v štúdiu Sloth Sound Studio, ktorý robil aranžmány k tejto skladbe a postavil ju na nohy. Na duet oslovila speváčka muzikálového herca a speváka Dáriusa Kočiho, s ktorým sa pozná z divadla a dabingu.



Režisérom videoklipu je Tomáš Majky Majláth, ale scenár tvoril spolu so speváčkou. V klipe vystupujú okrem Kaprálikovej a Kočiho aj dve deti Tamarka a Félix, ktoré symbolizujú lásku, vieru, mier, šťastie a nádej.