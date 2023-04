Hudba: Mladá speváčka Sarah C predstavuje nový song Harmónia

Bratislava 9. apríla (TASR) - Mladá speváčka Sarah C si k 13. narodeninám darovala novú pieseň. K novinke Harmónia nakrútila pod taktovkou režiséra Michala Nemtudu aj klip v Nízkych Tatrách. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Sarah C (vlastným menom Sarah Caroline Ondriáš) začínala so spevom v detskej skupine Superdeti, ktorej donorom je moderátorka Barbora Krajčírová. Okrem spevu sa venuje tancu, herectvu aj dabingu. Všestranná Sarah má za sebou náročný rok 2022 a úspešný štart roka 2023. Pozvali ju totiž do Los Angeles na iPOP event, kde sa odprezentovala pred producentmi a skautmi z Hollywoodu. Domov si priniesla medailové ocenenia v kategórií spev, tanec aj herectvo, ale hlavne veľkú skúsenosť a prísľub do budúcnosti. Po hektickom roku si Sarah chcela upokojiť myseľ, a preto teraz prichádza s novou piesňou Harmónia. Hudbu zložil Adam Miščík alias Adiss, text napísali spoločne Adam Miščík, Róbert Ondriáš a Sarah C. O mix a master sa postaral Fillipian.



"Túto pesničku milujem, dala som si ju ako darček k mojim 13. narodeninám. Veľmi dobre sa mi spieva a príjemne graduje. Text sme písali spolu s producentom Adissom. Je to pieseň o prírode, o jej sile a harmónii. Vychutnajte a užívajte si čas strávený v prírode, je na nezaplatenie," odkazuje fanúšikom Sarah C.



K songu Harmónia vznikol vizuál, ktorý sa nakrúcal v Nízkych Tatrách. Sarah miluje prírodu, a preto chcela spraviť klip, ktorý by ukázal krásu Slovenska a našich hôr. Réžiu klipu má na konte Nemtuda, ktorý so Sarah nakrútil už šesť videoklipov.