Muzikál Rebelové vychádza na CD aj LP

Bratislava 26. júla (TASR) – Keď mal pred dvadsiatimi rokmi premiéru filmový retro muzikál Filipa Renča a Zdeňka Zelenku Rebelové s podtitulom Písničkový retrofilm z let šedesátých, vzápätí sa stal fenoménom kín a následne televíznych obrazoviek.



Dvoma Českými levmi ocenená snímka, ktorá bola následne uvedená tiež ako muzikál v Divadle Broadway, teraz opäť ožíva v novej úprave scenára a výpravy Hudobného divadla Karlín. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



S muzikálom znovu ožívajú aj výnimočné hity nezabudnuteľného obdobia českej popmusic v podobe albumu Písně z muzikálu Rebelové / Originální nahrávky z let 1960-1970. Ten ponúka 21 piesní na CD, respektíve v digitálnej verzii alebo 14 na LP a je skutočnou hudobnou esenciou 'zlatých šesťdesiatych'. Yvonne Přenosilová, Helena Vondráčková, Marta Kubišová, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Eva Pilarová, Petr Novák, Judita Čeřovská či Josef Zíma - čo meno, to hudobná legenda. Š-Š-Š, Pátá, Tereza, Stín katedrál, Oliver Twist či Já budu chodit po špičkách, čo pieseň, to hit.



Pre staršie generácie silné spomienky, pre mladších možný objav výnimočnej muziky, ktorá ani po dekádach nestráca nič zo svojej sily a kvality. V kombinácii so štýlovou inscenáciou muzikálu a napínavými i dojímavými osudmi mladých hrdinov v dobe dočasného slobodného nadýchnutia ukončeného sovietskymi tankami jednoducho nemôže sklamať.



Vypredaná premiéra nového naštudovania garantovaného Filipom Renčom a scenáristom Zdeňkom Zelenkom, ktorá sa uskutočnila 9. júla na Letnej scéne v areáli PVA Expo Praha Letňany, je dôkazom, že ani pandémiou spôsobený posun v čase nijako neoslabil účinok najväčších hitov zo 60. rokov, podporujúcich zamilovanú i dramatickú tému z roku 1968.