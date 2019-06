Na Lodenicu príde britská legenda T. Rex

Skupinu T. Rex pod prvým názvom Tyrannosaurus Rex založil v roku 1967 spevák a gitarista Marc Bolan spolu s bubeníkom Mickeym Finnom.

Bratislava 18. júna (TASR) - Festival Lodenica zverejňuje kompletný program. Na troch scénach v piešťanskom Autocampingu Lodenica sa 29. až 31. augusta predstavia známi interpreti country, rockovej či folkovej scény. Na troch scénach počas troch dní tento rok zahrajú Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Vlasta Redl, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek či Bukasový masív. Zahraničnou hviezdou bude britská skupina T. Rex. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Skupinu T. Rex pod prvým názvom Tyrannosaurus Rex založil v roku 1967 spevák a gitarista Marc Bolan spolu s bubeníkom Mickeym Finnom. „Je to náš prvý koncert na Slovensku. Na Lodenici zahráme všetky tie fantastické songy, ktoré napísal náš zakladateľ Marc Bolan. Živé hranie máme veľmi radi, publiku odovzdáme maximálnu energiu. Hranie v lete pod šírim nebom je pre nás najkrajšia časť roka,“ uviedol pre médiá Paul Fenton, ktorý hral s kapelou ešte za čias Marca Bolana. V 70. rokoch sa T. Rex stali jedným z popredných predstaviteľov glamroku.



Na svojom konte majú desiatky hitov, medzi nimi Debora, Hot Love, Get It On, Jeepster, Telegram Sam, Metal Guru, Children of the Revolution, Solid Gold Easy Action, 20th Century Boy, Light of Love či I Love to Boogie. Aktuálne hrajú v zostave Paul Fenton (bicie), Jay Spargo (spev), Graham Oliver (gitara), Dave Major (klávesy), Tony Allday (basová gitara), Linda Dawson (spev).



„Rozšírili a obohatili sme spektrum interpretov, širší okruh muziky, mame veľký stan a množstvo iných 'vychytávok' pre pohodlie návštevníkov. V programovej skladbe sa však zdanlivo toho veľa nezmenilo. Opäť je to o našej trampskej, country a folkovej muzike. Aj tento rok máme na troch pódiách veľa klasiky, ale aj toho nového, iného, no o to zaujímavejšieho. Začíname klasicky vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h so starou dobrou trampskou muzikou. Cez Spirituál kvintet si spomenieme na legendu Wabiho Dněka a záver večera nám určite spríjemní Vlasta Redl,“ hovorí dramaturg Lodenice František Grebeči.