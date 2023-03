Pohodu navštívi aj raperka Rico Nasty či pesničkárka Rozi Plain

Bratislava 8. marca (TASR) – Americká raperka Rico Nasty, britská pesničkárka Rozi Plain a folkové Duo Ruut z Estónska vystúpia na Pohode 2023. Ženské mená súčasnej svetovej hudobnej scény potvrdili v stredu organizátori festivalu, ktorý sa 6. až 8. júla uskutoční na letisku v Trenčíne.



"Rico Nasty je americká raperka, ktorej mix trapu s punkovou energiou, nepredvídateľnosťou hyperpopu a troškou heavymetalového postoja nemá na dnešnej hudobnej scéne žiadnu konkurenciu," uvádza festival k umelkyni, ktorej pesničky a videá dosahujú niekoľkomiliónové streamy. "Za sebou má aj niekoľko hviezdnych spoluprác, napríklad s Doja Cat, Megan Thee Stallion, Kali Uchis, Boys Noize, Danzel Curry a Aminé," dodáva Pohoda s tým, že prvý mixtape Summer's Eve vydala Rico Nasty v roku 2014 ešte počas štúdia na strednej škole. Výrazný prelom zaznamenala v roku 2017 s mixtape Sugar Trap 2 a s nahrávkami Nasty (2018), Anger Management (2019), ktoré sa dostali do výročných rebríčkov prestížnych hudobných magazínov.



Britská folková pesničkárka Rozi Plain zaujme poslucháčov svojím vokálom, ale aj elekronickou gitarou, ktorú si sama zostavila. "V jej tvorbe tento nástroj predstavuje výrazný prvok. Jej piesne pôsobia s veľkou ľahkosťou, sú popretkávané jazzovými vyhrávkami a miestami bluesovým rytmom," predstavuje festival hudobníčku, ktorej začiatkom roka vyšiel nový album Prize. "Úprimný prístup k hudbe, ale aj v textoch z nej robí jednu z najinovatívnejších skladateliek a speváčok z Británie," dodáva Pohoda.



V júli privíta aj Duo Ruut z Estónska, ktoré je špecifické v tom, že obe členky hrajú na citaru, obe spievajú a to hneď naraz. "Pri vystúpení ich od seba delí len citara a to doslova. Dva ženské hlasy zdieľajú jeden hudobný nástroj, na ktorom nevyužívajú len struny, ale používajú ho aj ako bicie. Je to naozaj magické a intímne prevedenie minimalistickej hudby," predstavuje festival hudobné duo, ktorého debutový album Tuule snad získal ocenenie za debut roka na Estonian Ethno Music Awards 2020.