Pred desiatimi rokmi zomrel spevák Petr Muk

Bratislava 24. mája (TASR) – V nedeľu 24. mája uplynie už desať rokov od náhleho úmrtia Petra Muka.



Jeden z najvýraznejších spevákov, skladateľov a textárov československej popovej scény, rodák z Českého Krumlova (narodený 4. 2. 1965) vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Českých Budějoviciach.



Začínal ako spevák a basový gitarista v punkových kapelách. V roku 1985 bol spoluzakladateľom skupiny Oceán. Tú dnes prezentujú albumy Dávná zem, Pyramida snů, 2 a 1/2. Kapela vyhrala festival Rockfest 1988. Absolvovala koncertné turné po Veľkej Británii so skupinou Erasure, na svojom konte má viac než 400.000 predaných nosičov.



Petr Muk spoločne s Petrom Kučerom a Petrom Honsom vytvorili v roku 1992 projekt Shalom, vydali album Shalom, Olympictures, Brány vzkazů, 5, 4, 3, 2, 1…Shalom!, kompilácie Bon soir, mademoiselle Paris a Komplet. Predaj nosičov presiahol 300.000, získali ocenenie Gramy 1992 v kategóriách Spevák roka a Skupina roka.



Po kultovej hviezdnej ére oboch skupín zažil Petr Muk neľahké obdobie odklonu fanúšikov, nasledovalo dlhé hľadanie sa a odhodlávanie ku sólovej kariére. Petr Muk akoby znovu začínal. Prvý sólový eponymný album Petr Muk vydal v roku 1997, nasledovali album Jizvy lásky (2000), Dotyky snu (2002), EP platňa Oh l'Amour (2004), Osud ve dlaních (2005), kompilácie Slunce/To nejlepší (2007), Slunce/Zrcadlo CD/DVD (2008), Muzikál a film (2009).



V závere roka 2008 tiež vyšla kompilácia štyroch albumov skupiny Shalom pod názvom Shalom komplet a v decembri 2009 hitová kompilácia Best Of Oceán. Posledným albumom, vydaným krátko pred tragickou smrťou, bol kritikou a priaznivcami ocenený projekt V bludišti dnů (2010).



V roku 1997 debutoval Petr Muk aj na divadelných doskách ako princ v muzikáli Rusalka. K ďalším muzikálovým postavám patrili Raimond (Johanka z Arku, 2000), Galileo (Galileo 2003), Rabi Löw (Golem 2006) a Leonardo da Vinci (Mona Lisa 2009).



Za všetky štúdiové albumy získal platinové alebo zlaté ocenenia. V rokoch 2002 a 2003 získal strieborných Slávikov, v roku 2004 bol bronzový. Niekoľkokrát bol ocenený v televíznej ankete TýTý. Bol vášnivým potápačom a lyžiarom. Bol dvakrát ženatý, z oboch manželstiev má tri dcéry Michaelu, Šárku a Noemi.



Petr Muk zomrel náhle 24. mája 2010, pár dní predtým vydal nový štúdiový album V bludišti dnů. Už po jeho smrti vyšiel vo februári 2011 album Petr Muk: Outro. V marci 2013 vyšla kompilácia Spolu – Duety 1995-2013 a v januári 2015 k nedožitým päťdesiatinám trojkompilácia Platinum Collection. V januári 2020 vyšla k nedožitým 55. narodeninám speváka kompilácia Sny zůstanou, ktorá ponúkla 20 najväčších hitov Petra Muka, skupín Oceán a Shalom, ktorých bol neodmysliteľnou súčasťou.