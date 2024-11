Prvý Spevník EÚ obsahuje aj slovenské hity Vyznanie a V dolinách

Bratislava 5. novembra (TASR) - V prvom Spevníku Európskej únie (EÚ) reprezentuje Slovensko šesť piesní. Do publikácie, ktorá prináša hudobné poklady európskych národov, sa dostali na základe internetového hlasovania verejnosti. Priekopnícky spevník, v ktorom sa zhmotnil motív EÚ "Jednota v rozmanitosti", vychádza v tlačenej forme spoločne s aplikáciou.



Za projektom stojí Asociácia spevníka EÚ. Uvádza, že na vzniku publikácie sa podieľalo vyše 100 hudobných organizácií a konzervatórií. Do hlasovania, ktoré zahrnulo viac ako 400 melódií, sa zapojilo vyše 87.000 občanov celej EÚ. Výsledkom je 164 piesní, šesť z každej z 27 členských štátov. Prezentované sú v originálnom znení v 25 jazykoch a spievateľnej "európskej angličtine".



Zo 60 nominovaných slovenských piesní si 8819 občanov SR zvolilo v prieskume zverejnenom v médiách šesť najreprezentatívnejších. V kategórií piesne o láske zvíťazilo Vyznanie (1979). V druhej kategórii príroda a ročné obdobia uspela pieseň V dolinách (1976). V kategórii sloboda a mier zvíťazila slovenská ľudová pieseň Na Kráľovej holi, medzi folklórnymi skladbami slovenská ľudová pieseň A ja taka dzivočka. V kategórii piesne o viere uspela pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi (1991). Z detských piesní verejnosť zvolila a do spevníka sa dostala slovenská ľudová Kukulienka, kde si bola.



Inštrukcie, notové zápisy a texty piesní poskytla zostavovateľom spevníka na základe výsledkov prieskumu Eva Čunderlíková z Asociácie učiteľov hudby Slovenska, editorka spevníka EÚ za Slovensko.



O preklad slovenských piesní do spievateľnej angličtiny sa postaral írsky prekladateľ John Minahane, ktorý od roku 1996 žije a tvorí na Slovensku. "Veľmi rád som spolupracoval na tomto projekte. Každá zo šiestich zvolených slovenských piesní má iné tóny, každá je v slovenčine očarujúca. Redaktorom som vďačný, postarali sa o to, aby niečo z toho bohatstva bolo dostupné pre poslucháčov v celej Európe," poznamenal Minahane.



Každá zo skladieb je určená pre sólový spev, s akordami a textami piesní v 25 originálnych jazykoch a v spievateľnej Európskej angličtine. Pre tých, ktorý by si piesne chceli vypočuť, sú dostupné QR kódy vytlačené na všetkých 164 partitúrach a vedú k pôvodným nahrávkam. Okrem toho je k dispozícii aj bezplatná aplikácia na stiahnutie.