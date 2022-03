Red Hot Chili Peppers aj Horkýže Slíže zahrajú na festivale Lovestream

Bratislava 6. marca (TASR) – Inekafe, Horkýže Slíže a No Name odohrajú svoje koncerty na bratislavskom Lovestream festivale v nedeľu 12. júna. Túto slovenskú úderku doplní tretí deň festivalu vystúpenie hviezdnej americkej kapely Red Hot Chili Peppers (RHCP).



„Od Red Hot Chili Peppers nás najviac ovplyvnil album Californication, rok 1999, a my sme akurát nahrávali svoj druhý album Čumil. Skvelé obdobie. RHCP sú symbolom toho, že v jednoduchosti je krása. Minimum nástrojov a maximum nápadov,“ povedal Vratko Rohoň z Inekafe.



Americká kapela si môže pripísať zásluhy aj v prípade kapely No Name. „V čase, keď sme začínali, a nemali sme dostatok hitov na to, aby sme odohrali celú hodinu, sme vymýšľali všetko možné, len aby sme udržali pozornosť divákov, ktorí logicky od začiatku chceli Žily a Ty a Tvoja sestra. Náš Zoli mal rapovú vsuvku, kde v rámci práce s publikom kričal 'give it away now'. Možno bude šanca, im za to poďakovať,“ doplnil spevák Igor Timko.



Punk, aký ešte RHCP nikdy nezažili, prinesie na pódium festivalu skupina Horkýže Slíže. „Keď som sa dozvedel, že budú hrať u nás Red Hot Chilli Peppers, išiel som si na nich kúpiť lístky. Pre istotu som sa pozrel do nášho kapelného kalendára, či tam nemáme nejaký koncert a bolo tam napísané BA s otáznikom. Tak som volal nášmu booking manažérovi, že na koľko percent je to potvrdené, pretože vtedy chcem ísť na RHCP a on mi povedal, že to hráme s nimi. Takže dvojnásobná radosť. Samozrejme, mám k nim kladný vzťah,“ prezradil líder skupiny Kuko.







Kapela, ktorá sa bezpochyby radí k legendám československej hudobnej scény, už tri dekády oslovuje svoje publikum skladbami, ktoré často veľmi trefne popisujú situácie všedného života tak, ako ich vidia oni. „Veľmi sa tešíme na Lovestream, kde si zahráme spolu s RHCP. Na tejto legende sme vyrastali a je to neskutočná pocta stáť na tom istom pódiu,“ tvrdia svorne členovia Horkýže Slíže.



Nedeľný program Lovestream festivalu však ešte stále nie je kompletný. Už onedlho ohlásia organizátori ďalších zahraničných interpretov, ktorí vystúpia 12. júna. Prvý ročník festivalu sa uskutoční v termíne 10. až 12. júna na futbalovom štadióne Tehelné pole.