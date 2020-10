Richard Müller vydal album Hodina medzi psom a vlkom

Bratislava 13. októbra (TASR) – Richard Müller vydáva nový štúdiový album. Keďže nie je poverčivý, oficiálne vychádza 13. októbra a dostal názov Hodina medzi psom a vlkom. Prichádza s ním po viac ako štyroch rokoch, keď predchádzajúci album 55 vydal v septembri 2016. Album je pomenovaný podľa magickej nočnej hodiny medzi treťou a štvrtou nad ránom, keď podľa mágie umelci tvoria najlepšie diela, rodí sa najviac detí, ale tiež najviac ľudí umiera. O desať dní, 23. októbra, bude vydaný aj vinylové double LP.



Album ponúka desať nových piesní a jeden bonus v podobe skladby Anomália, ktorú spevák predstavil v máji. Desiatku nových piesní tvoria Siedme nebo, Defekt na duši, Sviatok trinásteho, Mária televízia, Zlodeji pamäti, Za všetko môže Keith Richards, V ateliéri u Jana S., Hodina medzi psom a vlkom, Ešte ťa nepoznám a Človek nevie dňa ani hodiny. Hudbu pri všetkých zložil spevák samotný, texty napísal Peter Uličný. Autorom hudby aj textu bonusovej piesne Anomália je Laco Rychtárik. Prvým singlom z novej platne je pieseň Siedme nebo.



Nezvyčajný názov albumu má svoje pozadie. „Tento názov preto, lebo keď ma fotil kamarát a priateľ Mayo Hirc na knihu textov, tak mal so sebou v ateliéri malého psa a na záver sa ma opýtal, či sa sním nemôžem odfotiť. Odfotil som sa s ním a keď som videl tú fotku, tak som bol tak nadšený, že som si povedal, že urobím taký album,“ povedal pre TASR spevák.



„Mal som doma texty od Petra Uličného, ktoré som pôvodne chcel použiť na nový – po mnohých desaťročiach možno zrealizovaný – album skupiny Banket. Ale potom ma to chytilo do tej miery, že som si ich urobil na sólový album. Aranžmán piesní urobil Peter Graus, ktorý bol zároveň producentom albumu. Vždy som zložil nejaké pesničky, trvalo mi to asi štyri dni, tie som poslal Petrovi, ktorý ich zaranžoval, nahral a ja som ich potom naspieval,“ dodal Richard.



„Žijeme časy, ktoré majú dosť ďaleko od poézie. Ak si ju teda veľmi nemôžeme dopriať v bežnom živote, doprajme si ju aspoň v pesničkách. Keby autori piesní rezignovali na takúto možnosť, bol by svet ešte šedivejší a surovejší, než v skutočnosti je. Ak by som mal parafrázovať názov tohto albumu, už by sme si nemohli vychutnať tú magickú hodinu medzi psom a vlkom, preto je na svete poézia, a preto som sa snažil aspoň čosi z nej prepašovať aj na tento album,“ doplnil textár Peter Uličný.