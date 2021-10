Samuel Tomeček prichádza s novou skladbou, venoval ju manželke

Bratislava 16. októbra (TASR) - Spevák a skladateľ Samo Tomeček predstavil novú pieseň Ja a Ty. Klavírnu baladu venoval svojej žene a všetkým zaľúbeným novomanželom. Hudbu k novinke má na konte Samo, s textom mu pomohol kamarát Suvereno. K novinke natočil aj pôsobivý videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



"Skladbu pre manželku som pôvodne plánoval zložiť už minulý rok k svadbe. Žiaľ, nestihol som to. Potom som tomu nechal voľný priebeh a jeden večer som začal hrať na klavíri, a tak vznikla táto pieseň pre moju Sophie. Skladal som ju nakoniec dlhšie. Mal som pôvodnú verziu, ktorá sa líšila od finálnej, takže mi trvalo aj pol roka, kým som našiel správne tempo, text a výraz. Chcel som ju nahrať a naspievať tak, aby som vedel všetko naspamäť, a preto som si ju tajne hrával, keď manželka nebola doma. Samozrejme, nakoniec aj kvôli klipu a spoločnému nakrúcaniu som ju Sophie zahral, aby mala premiéru iba ona," uviedol Tomeček.







Klip k piesni režíroval Peter Kanda, s ktorým spevák nakrúcal prvýkrát. Nakrúcalo sa v lokalitách Samovej svadby v Považskom Podhradí a v okolí Považskej Bystrice.



"Návrat na miesta svadby bol pre nás veľmi príjemný. Vynorili sa nám krásne spomienky. Je až neuveriteľné, ako ten čas letí a že sme manželia už rok. Nakrúcali sme tri dni, predtým sme samozrejme vymýšľali scenár, takže sme sa zapájali aktívne do tvorby klipu všetci traja. Bolo to jedno z najveselších nakrúcaní, ktoré som zažil. Navzájom sme si veľmi sadli a naozaj sme sa veľa nasmiali. Zažili sme samozrejme aj ťažšie chvíle, keď som napríklad musel oboch presviedčať, aby sme sa vyškriabali na Manínsku tiesňavu a im sa vôbec nechcelo. V Hlbokom nad Váhom sme zašli až k vodopádu, tiež sme boli na Považskom hrade, v kaštieli Burg v Považskom Podhradí. Nakrúcanie sme uzavreli v mojej prvej ZUŠ-ke Jána Albrechta v mojej rodnej Petržalke zábermi s klavírnym krídlom," dodáva spevák.