Skupina Hex presúva klubové turné na október

Bratislava 24. marca (TASR) - Back To The Clubs Tour skupiny Hex sa odkladá na jeseň. Kapela sa tak rozhodla kvôli súčasnej zložitej situácii v súvislosti s novým koronavírusom a najmä kvôli zdraviu a bezpečnosti. Kapela tak na avizované klubové turné vyrazí v druhej polovici októbra. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



„Priatelia, súčasná zložitá situácia, ktorá postihla celý svet, nás nesmierne mrzí. Chceme sa vám preto ospravedlniť, no sme nútení presunúť naše turné na jeseň 2020, pretože zdravie a bezpečnosť sú pre nás prioritou. Veľmi ďakujeme za vašu priazeň a tešíme sa na vás na našom Back To The Clubs Tour v októbri,“ odkazuje skupina Hex svojim fanúšikom.



Muzikanti sú rovnako ako ostatní poctivo doma. „Nie je to vôbec ľahké, myslím si však, že my Slováci berieme tento stav zodpovedne a verím, že aj vďaka zodpovednému správaniu nebude mať u nás táto situácia taký tragicky priebeh, ako v iných európskych krajinách. Je naozaj dôležité dodržiavať všetky nariadenia štátu, samospráv a miest. Verím, že to zvládneme čo najskôr,“ konštatuje Tomáš Yxo Dohňanský.



„Bohužiaľ, musím povedať, že napriek voľným dňom navyše a celkom peknému počasiu, súčasná smutná situácia nenavodzuje príliš tvorivú atmosféru. Zažívame niečo úplne nové. Pri pohľade na pusté mesto a vyľudnené podniky mi samozrejme napadajú námety na texty. Chcem však ešte chvíľu počkať, vôbec netuším, kam situácia speje, aj preto mi je ťažko robiť závery a popisovať atmosféru. V každom prípade v tvorbe Hexu budeme na ňu skôr či neskôr reflektovať,“ doplnil textár a skladateľ Martin Fefe Žúži.



Organizačné zmeny v termínoch turné však neovplyvnili súťaž, v ktorej si kapela hľadá predskokanov v jednotlivých mestách. Do konca marca môžu fanúšikovia hlasovať na stránke hudba.sk/hexturne. Zapojením sa do hlasovania v konkrétnom meste môžu vyhrať aj vstupenky na vybraný koncert v Piešťanoch, Bratislave, Malackách, Prešove, Martine alebo v Trenčíne.



„Ako kapelu nás najviac napĺňajú koncerty a kontakt s našimi skvelými fanúšikmi. Keďže známe udalosti nám to teraz neumožňujú, rozmýšľame nad formou, ako sa s našimi fanúšikmi spojiť cez online priestor. Určite zahráme, ďalšie podrobnosti uvedieme na našich sociálnych sieťach,“ dodal bubeník Tibor Tybyke Szabados.