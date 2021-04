Skupina Massriot nahrala maďarskú verziu piesne Bude to fajn

Bratislava 17. apríla (TASR) - Skupina Massriot vydáva od začiatku tohto roka už tretí singel s videoklipom Bude to fajn. Nejde však o úplnú novinku, Rožňavčania pre svojich fanúšikov pripravili prekvapenie vo forme maďarskej verzie tohto novoročného singla. Okrem jazyka zmenili aj nástroje, bendžo nahradil cimbal, pribudol kontrabas aj akordeón. Skladba v maďarčine dostala názov Minden jó lesz. TASR o tom informovala PR manažérka kapely Betty Benöová.



„K maďarskému, ale aj slovenskému folklóru tradične patria aj nástroje ako cimbal, akordeón, kontrabas či husle. Chceli sme poukázať aj na to, že práve tieto nástroje sú v modernej popmusic krásne využiteľné, ale hlavným dôvodom bolo priblížiť naše posolstvo práve maďarskej menšine a maďarsky hovoriacim ľuďom, ktorých je na celom svete asi 15 miliónov, a jemne poukázať aj na to, že naše dva národy majú tak hudobne, ako aj hodnotovo dosť veľa spoločného,“ uviedol pre médiá Robo Šimko, spevák skupiny Massriot, ktorý je tiež členom maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku.



Massriot touto novinkou búra hranice a chce zbúrať aj skryté predsudky a ešte viac tým upevniť priateľské puto členov oboch národností. Pieseň je dostupná na všetkých streamovacích platformách.