Skupina Massriot predstavuje singel a klip Stovky kilometrov ciest

Bratislava 8. marca (TASR) - Skupina Massriot v týchto dňoch vydáva druhý singel z plánovaného albumu Bude To Fajn. Skladba Stovky kilometrov ciest vychádza spolu s videoklipom, s pomerne výrazným environmentálnym podtextom. TASR o tom informovala PR manažérka Betty Benőová.



„Náš piaty štúdiový album nie je len o skladbách, ktoré sa budú alebo nebudú páčiť. Každá bude odkazom. Tak ako singel Bude To Fajn, ktorý mal silné posolstvo, aj v skladbe Stovky kilometrov ciest prichádzame s odkazom, ktorý jasne vraví – chráňme si prírodu, starajme sa o ňu, je to obrovský dar,“ uviedol pre médiá Ján Borčík, bubeník skupiny.



Vo videoklipe k najnovšiemu počinu sú použité unikátne dronové zábery populárnych, ale aj menej známych turistických destinácií. Kapela v najnovšom klipe použila aj autentické zábery z ciest svojich členov. Okrem Slovenska sa v ňom objavia aj zábery z iných krajín, ako napríklad Maďarsko, Kosovo alebo Sao Tomé and Príncipe.



„To, čo sa deje s prírodou, nie je vôbec dobré. Zmizla k nej akákoľvek elementárna úcta. Chápem, že je tu aj na to, aby sa využívala, ale nie je tu na to, aby sme ju zneužívali. Túto hranicu sme už dávno prekročili. Prišla pandémia a jediné, čo nám dáva pocit slobody, je práve pobyt v prírode. A ako sme sa zachovali? Ničíme si to najvzácnejšie, čo máme, a zvony bijú na poplach. Už je na čase spamätať sa a týmto videom chceme urobiť akúsi osvetu a poukázať na krásy našej prírody, aby si ju ľudia konečne začali vážiť,“ vyjadril svoj kritický postoj spevák skupiny Robo Šimko.